Tragedia, misterio y dolor: Madre salvadoreña muere apuñalada en Nueva York y su familia clama respuestas

Sin indicios de robo y con las manos vacías de sospechosos, las autoridades locales avanzan a ciegas en un caso donde la familia solo tiene preguntas y un profundo desamparo (Cortesía NYPD).

La quietud habitual de Bay Ridge, uno de los reductos comunitarios más pacíficos y tradicionales en el suroeste de Brooklyn, se quebró de golpe en las primeras horas del pasado sábado 20 de junio de 2026. La trágica muerte de María Santos Flores, una mujer salvadoreña de 36 años y madre de dos hijos, ha sumido a la comunidad en un estado de profunda conmoción, incredulidad y absoluto desamparo. Lo que comenzó como un amanecer rutinario de fin de semana terminó por convertirse en la peor de las pesadillas para una familia migrante que solo buscaba salir adelante.

María era conocida entre los suyos como una mujer abnegada y sumamente trabajadora. Su rutina diaria estaba marcada por el sacrificio físico y el amor incondicional a su familia: laboraba en extenuantes turnos nocturnos como camarera, regresando a su hogar cuando el sol apenas comenzaba a despuntar. El viernes por la noche no fue la excepción.

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Tras cumplir con su jornada laboral, la mujer retornó a la vivienda familiar ubicada en las inmediaciones de la calle 85 y la Cuarta Avenida, con el único anhelo de descansar al lado de los suyos. Nadie en el edificio imaginó que sus pasos al ingresar serían los últimos.

De acuerdo con los testimonios que las autoridades han logrado recabar en la zona, el primer indicio del horror ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana. Un vecino de la propiedad aseguró haber escuchado un desgarrador grito proveniente directamente del área de la entrada del edificio.

Alrededor de las 9:12 de la mañana, una llamada de emergencia alertó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Los primeros en ingresar a la escena fueron Angélica Flores, hermana de la víctima, y el hijo mayor de María, un joven de tan solo 17 años.

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María Santos Flores, de 36 años, recordada por sus seres queridos como una madre excepcional y una mujer sumamente trabajadora.

Lo que encontraron dentro del apartamento los marcó para siempre: el cuerpo inerte de María yacía en la vivienda. Aunque los paramédicos acudieron con presteza al lugar de los hechos tras la llamada de auxilio, la gravedad de la situación anuló cualquier posibilidad de reanimación. Lamentablemente, ya no pudieron salvarle la vida.

Los investigadores policiales confirmaron poco después que el cuerpo de la mujer presentaba una profunda y certera herida infligida con un arma blanca en la zona del cuello. Ante la crudeza del hallazgo, el caso fue catalogado de inmediato de forma oficial como un homicidio. Desde ese momento, el apartamento y las áreas comunes exteriores se transformaron en una activa escena del crimen, bajo el minucioso escrutinio de los detectives de la ciudad.

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Un móvil indescifrable en una comunidad consternada

Conforme avanzan las investigaciones, el misterio en torno al asesinato no hace más que profundizarse. Antonio Hernández, esposo de la víctima, y los demás miembros de la familia expresaron su total desconcierto ante la tragedia. Las sospechas iniciales de un robo violento fueron descartadas rápidamente por los propios allegados, quienes confirmaron a las autoridades que en la vivienda no faltaba absolutamente ninguna pertenencia de valor ni dinero en efectivo. No había desorden evidente ni indicios de un saqueo.

“No sabemos quién pudo haber cometido este crimen ni quién podría haber querido hacerle daño”, manifestaron sus seres queridos a los medios locales con una mezcla de impotencia y terror. María no tenía enemigos declarados ni disputas conocidas; su vida se dividía estrictamente entre el cuidado de sus dos hijos, de 17 y 3 años, y su demandante empleo de madrugada.

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Residentes de Bay Ridge expresaron su horror ante un crimen sin precedentes en lo que describen como "uno de los últimos barrios comunitarios de Brooklyn (Cortesía NYPD).

El dilema del último adiós: repatriación o entierro local

Mientras los detectives del NYPD revisan las cámaras de seguridad del área e intentan armar el rompecabezas de las últimas horas de Flores, la familia enfrenta otra durísima y dolorosa batalla en paralelo: definir el destino final de sus restos mortales. En medio del duelo, el anhelo primario de sus allegados es repatriar el cuerpo a su natal El Salvador, para que pueda descansar en la tierra que la vio nacer y recibir el último adiós de los familiares que dejó allá.

Con este propósito, la comunidad y la familia han comenzado a organizar una recaudación de fondos solidaria. Sin embargo, los elevados costos económicos que implica un proceso de repatriación internacional desde los Estados Unidos representan un obstáculo gigantesco en este momento de vulnerabilidad financiera.

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Familiares de la salvadoreña asesinada se debaten entre la dolorosa opción de enterrarla en EE. UU. o iniciar una costosa repatriación.

Ante esta compleja realidad, la familia se encuentra considerando seriamente la dolorosa opción de enterrarla en territorio estadounidense si no logran reunir la meta económica necesaria.

Hasta el momento, las autoridades de Nueva York no han anunciado ninguna detención vinculada al caso y el móvil detrás del asesinato sigue siendo completamente desconocido. Los vecinos esperan con ansias una pronta resolución judicial, mientras los detectives continúan la búsqueda incansable del asesino que le arrebató la vida a una madre trabajadora en el corazón de Brooklyn.