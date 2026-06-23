Guatemala

El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en agricultores familiares ante la sequía prevista

La cartera priorizará a quienes trabajan a pequeña escala en cultivos estratégicos, con recursos, acompañamiento y acciones de adaptación enfocadas en resguardar la oferta alimentaria y los medios de vida en territorios expuestos

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Un orador frente a una multitud de agricultores con sombreros en un campo. Detrás, un cartel grande de MAGA y pequeñas pancartas. El suelo está seco.
Un representante del MAGA se dirige a agricultores familiares en un campo árido para abordar estrategias de apoyo ante la sequía pronosticada para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en agricultores familiares y productores de pequeña escala de cultivos estratégicos para amortiguar el impacto de la sequía prevista, una decisión ligada a un mapa oficial que identifica 123 municipios con vulnerabilidad muy alta y otros 129 con riesgo alto, y que definirá el destino de recursos, asistencia técnica y medidas de adaptación.

La planificación parte además de la perspectiva climática para el próximo año: la canícula comenzará en julio y podría extenderse entre 25 y 40 días, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El período más prolongado se espera en la Franja Transversal del Norte, donde el fenómeno podría durar hasta ese máximo.

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La cartera agrícola fijó como prioridad inmediata a productores de maíz, frijol, café y caña de azúcar. De acuerdo con los análisis técnicos del ministerio, esos cultivos presentan alta vulnerabilidad ante una posible canícula prolongada y otras condiciones climáticas adversas.

El diagnóstico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación también incluye riesgos para banano, melón, plátano, tabaco, cítricos y pastos. La mayor exposición se concentra en las zonas semiáridas del Corredor Seco, donde las altas temperaturas y la irregularidad de las lluvias pueden reducir la producción agrícola y la disponibilidad de agua.

El mapa de vulnerabilidad ordenará recursos, asistencia y prevención

La base territorial del plan distingue 123 municipios con vulnerabilidad muy alta, 129 con vulnerabilidad alta y 88 con vulnerabilidad media. Esa clasificación será la guía para focalizar fondos, acompañamiento en campo y acciones preventivas.

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La respuesta oficial se articula mediante las Mesas Técnicas Agroclimáticas que impulsa el ministerio en distintos departamentos del país. En esos espacios se capacita a extensionistas, agricultores y representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario.

Vista general de un grupo de funcionarios en una sala de conferencias sentados alrededor de mesas, con pantallas mostrando 'IDENTIFICACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA'
El MAGA concentrará en 2026 su apoyo en familias agricultoras y productores de pequeña escala para reducir el impacto de la sequía.(Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El esquema incorpora boletines semanales, alertas tempranas y recomendaciones agroclimáticas. La meta es que los productores ajusten sus decisiones frente a cambios del clima antes de que el daño se consolide en el campo.

Rafael López, titular de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, explicó que las acciones se trabajaron de forma anticipada durante los últimos meses. Según indicó, la tarea consiste en transformar información científica en recomendaciones prácticas para los agricultores.

El plan combina manejo de agua, conservación de suelos y seguro agrícola

Entre las medidas de adaptación promovidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación figuran la conservación de humedad en los suelos, la cosecha y almacenamiento de agua de lluvia, el uso eficiente del recurso hídrico, la diversificación productiva y el manejo adecuado de cultivos y ganado.

La institución también impulsa el Programa de Suelos y Agua para el Futuro, basado en el sistema hidrológico Keyline o línea clave. Esa metodología busca favorecer la captación y retención de agua en el suelo para reforzar la resiliencia de los sistemas productivos.

El plan de preparación añade un seguro agrícola vigente y una reserva estratégica de alimentos para atender a las familias que puedan resultar afectadas por fenómenos asociados a la sequía. La combinación de prevención, cobertura y abastecimiento apunta a sostener la producción y la respuesta social.

La cartera informó que mantendrá el monitoreo de las condiciones climáticas para actualizar recomendaciones y reforzar la respuesta del sector agropecuario frente a la irregularidad de las lluvias y las altas temperaturas.

Samuel Tzunux explicó que la canícula se iniciaría en la primera quincena de julio en occidente, el Altiplano Central, los Valles de oriente y la costa del Pacífico. En la FTN se espera para la segunda quincena del mes, mientras que en otras regiones el lapso podría oscilar entre 30 y 35 días.

Durante ese período se prevén temperaturas máximas de 34 a 37 °C (93,2 a 98,6 °F) en distintos puntos del país, sobre todo en la región del Pacífico y el norte del territorio. El investigador en agrometeorología Elmer Orrego, del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, advirtió que la disminución de lluvias podría afectar la agricultura, especialmente en el Corredor Seco, por la reducción de humedad en los suelos y el aumento del estrés hídrico en los cultivos.

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