Felipe Contepomi confirmó la lista de Los Pumas para el Nations Championship

Los Pumas se preparan para enfrentar a tres países europeos (Photo by Diego LIMA / AFP)

Los Pumas afrontarán en julio el debut en el nuevo Nations Championship, para el que el entrenador Felipe Contepomi confirmó el plantel inicial y el cronograma de partidos ante Escocia, Gales e Inglaterra. La competencia reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato que enfrentará a equipos del hemisferio norte y sur.

El calendario de la fase inicial establece que Los Pumas abrirán la competencia ante Escocia el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El segundo compromiso será el 11 de julio frente a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan. El cierre de la primera parte será el 18 de julio contra Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Estos encuentros forman parte de la ventana internacional de julio, en la que las selecciones europeas visitarán el hemisferio sur.

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Felipe Contepomi, entrenador principal, presentó una lista de jugadores que incluye a seis representantes que participaron este año en el Súper Rugby Américas: Luciano Asevedo, Juan Penoucos, Agustín Fraga, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler. Además, fueron convocados como jugadores de desarrollo Agustín Fraga y Juan Penoucos. El propio Contepomi aclaró que los jugadores involucrados en la final del Top 14 francés no serán considerados para el primer partido.

Argentina enfrentará a Inglaterra en Santiago del Estero

El plantel de <b>Los Pumas</b> para el Nations Championship está integrado por los siguientes forwards:

Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Leonel Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

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Entre los backs se encuentran

Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.

Argentina con todo listo para el Nations Championship (Prensa UAR)

El Nations Championship es un certamen internacional que contará con la presencia de los equipos del Seis Naciones (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia), los representantes de SANZAAR (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), y los invitados Fiyi y Japón. En julio, las selecciones europeas viajarán al sur, mientras que en noviembre los equipos del sur visitarán Europa.

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El sábado 27 de julio, Los Pumas realizarán un entrenamiento abierto al público en el Estadio Mario Alberto Kempes, desde las 14:00 horas, con acceso libre y gratuito para los aficionados, quienes podrán ubicarse en la Platea Gasparini. Esta actividad busca acercar el equipo nacional a su público y se repetirá como en la edición anterior.