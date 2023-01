“La lucha no termina”: habla el amigo de Pablo Ventura que es testigo sorpresa en el juicio

Pablo Ventura tras declarar en el juicio (Ezequiel Acuña)

La novena jornada del proceso contra los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa sumó un testigo sorpresa en las últimas horas. Es Francisco Santoro, un joven de Zárate que había sido convocado por la querella de Fernando Burlando para declarar en el Tribunal N°1 de Dolores, pero su fecha de aparición no había sido confirmada. Anoche, Santoro fue finalmente citado y se encuentra en ruta a la ciudad al cierre de esta nota para dar su testimonio.

La parte de Santoro en la historia es interesante: es el amigo de Pablo Ventura que estuvo con el remero en la noche del crimen, donde acordaron encontrarse en casa de Rodríguez para jugar videojuegos. Mientras jugaban al popular juego Fortnite, el remero era falsamente incriminado por Máximo Thomsen, lo que disparó una cacería en su contra que terminó con cuatro días de encierro en una celda de la Policía Bonaerense.

Lo que tenga para decir puede ser interesante también. Desde su auto, en el camino, Santoro aseguró a Infobae:

“Me comunicaron ayer que iba a declarar ayer. El abogado Fernando Burlando se puso en contacto. Lo que le pasó a Pablo fue un infierno. Esa noche estuvimos juntos, él fue a mi casa. Se fue a las 5 y quedamos en juntarnos al otro día. Cuando llegué, él recién se levantaba de la siesta y de pronto vino la Policía y se lo llevó. No lo podía creer yo. No me caía la ficha. Esto que pasó me dio mucha impotencia porque todos hablaron mal de él pero nadie lo escuchó. Cuando lo liberaron fue un alivio, pero la lucha aún no termina”.

Uno de los chats entre Ventura y Santoro.

Noticia en desarrollo