Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: el crudo video de la pelea que proyectaron en el segundo día de audiencia

El video del ataque que transmitieron en una pantalla durante la segunda jornada de audiencia

Poco antes de 10, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, dieron comienzo al segundo día de audiencia por el juicio contra los acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.

Tras el comienzo de la declaración de Lucas Filardi, tercero en la lista de testigos de este martes, se proyectaron dos videos: uno que muestra cuando los acusados son expulsados por los patovicas del boliche Le Brique, y otro con el desenlace de la brutal paliza que terminó con la vida de Fernando.

En el video, grabado con el teléfono de uno de los testigos del caso, se ven los momentos finales, con Máximo Thomsen de frente, con su camisa entreabierta. Las imágenes fueron proyectadas con la marca de Infobae y el Ministerio Público Fiscal destacó que este medio fue quien reveló el material.

Lucas Filardi, amigo de Fernando Báez Sosa (Ezequiel Acuña)

Antes, se proyectó otro video que muestra los momentos previos de la golpiza. trata de una de las tres grabaciones extraídas del celular de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes imputados por el crimen.

En las imágenes se observa a Fernando tendido en el suelo, con el torso al desnudo y ya desvanecido, cuando uno de los agresores le propina una patada en la cabeza. En ese instante sus amigos interceden para que no le sigan pegando e intentan levantarlo sin éxito.

En la sala de audiencias, los ocho imputados estiraron su cuello para ver la proyección, en especial Thomsen. Nuevamente, Filardi se puso de pie a metros de los imputados para señalar y contextualizar dónde estaba él en el video. Luego, continuó actuando la pelea.

Durante el relato, a pedido de Fernando Burlando (uno de los abogados de la querella) Filardi se tiró al suelo para describir la caída inicial de la víctima, previo a la sucesión de golpes que precipitaron su muerte.

Los acusados: Filardi reconoció a dos de los agresores de Fernando

Consultado sobre quién le pudo haber pegado a Fernando, afirmó: “En su momento, en mi declaración (no sé si me puedo referir a ella) pude identificar a alguien por cómo estaba vestido. Ahora no me acuerdo, pero por la forma de la cara y el cuerpo, en base al video que veo ahora, es Luciano Pertossi”.

