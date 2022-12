“Quería que sufra”: mató a puñaladas a su supuesto acosador y confesó el crimen en un video que publicó en Facebook

El video en el que confesó el crimen

Con las manos cubiertas de sangre y completamente exaltada, Florencia Eliana Mancilla -una joven de 27 años de la ciudad fueguina de Río Grande- hizo en un video que ella misma grabó una confesión estremecedora: aseguró mató a puñaladas al hombre que, según había denunciado en su perfil de Facebook, la acosaba desde hace años. La mujer llamó a la Policía de la provincia, publicó la filmación y quedó detenida. Ayer, ante la jueza que investiga el hecho, se negó a declarar.

El crimen ocurrió el domingo pasado en una casa ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII. Allí vivía la víctima, un tatuador y profesor de música de 35 años identificado como Alexis Baciocchi, a quien Mancilla -al parecer- conoció en un colegio cuando apenas tenía 14. En el video, la joven explicó que además de sufrir los acosos sexuales, el hombre amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

“Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, confesó la acusada en la entrada de su casa minutos después de cometer el crimen y mientras aguardaba la llegada de la Policía.

Después, continuó en la filmación para relatar cómo habría sido el asesinato. Mancilla contó que supuestamente mantuvieron una discusión y que en el medio decidió asestarle un número incontable de cuchillazos, aunque explicó que su intención no era asesinarlo sino que sufriera algo de lo que ella había padecido a partir del acoso. Su relato con la voz agitada mientras mostraba las manchas de sangre en sus manos y hasta en las orejas, conmociona.

Alexis Baciocchi, el hombre asesinado

“Lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho. Todo el tiempo se movía, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra. En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, solo que se asuste tanto de mí que sepa que no se podía meter conmigo nunca”, dijo. Luego, aclaró que antes de comenzar el video ya se había comunicado con la Policía para contarles lo que había hecho y que sólo esperaba a que llegaran para detenerla. Ya era de noche y apenas se observa el rostro de la apresunta sesina y las luces de la entrada de su casa.

“Acabo de llamar a la policía hace muchos minutos, le di todos mis datos, le dije quién era yo, pero todavía no viene. La Policía todavía no esta por acá. La Policía tarda para todo, igual que la Justicia. Espero que se apuren, yo ya quiero salir de esta escena porque no es linda para nadie. Esta escena es muy fea”, expresó.

Si bien había dicho que su objetivo no era matarlo, Mancilla -al menos en el video- no mostró remordimiento por lo que hizo. De hecho, le pidió perdón a su familia pero justificó el asesinato en el hecho de que lo cometió como un supuesto intento para protegerlos de las amenazas Baciocchi. ”Quiero pedirle perdón a los padres de mis hijos que tenían miedo que Alexis les haga daño porque es un loco de mierda. Quiero decirle a todos que no podría permitir que alguien tan insignificante le cause dolor a mi familia o a seres queridos”, explicó.

Una semana antes del crimen, la joven había denunciado en Facebook al tatuador, acaso como anticipo de lo que pensaba hacer. Tal como se puede observar en el posteo, que ya fue dado de baja, Mancilla reveló que Baciocchi fue su profesor cuando ellaera una adolescente en el colegio Polivalente de Arte de esa ciudad de Tierra del Fuego. Dijo que el hombre, 8 años años mayor que ella, le dijo en aquel entonces que “estaba enamorado de ella” y que desde ahí comenzó a acosarla.

La acusada contó que aparentemente el profesor de música le advirtió hace unos cuatro años que su “relación” terminaría en una muerte violenta y que la semana anterior se apareció en su casa sin motivo alguno. “Yo me defendí. Él huyó como la rata que es. (...) Entendí que sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido”, sostuvo.

A continuación, el escrito se hace más directo y es casi una confesión anticipada. Sin dejar lugar a interpretaciones, Mancilla dijo “estar cansada de mirar para los costados” y advirtió que iba a “actuar”. “Es real. Hay personas que te puede violar y matar. Tengo fuerza. No seré víctima. Me cansé de los violadores. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser víctima”, concluyó su mensaje. Una semana después fue detenida por el crimen del tatuador.

La investigación quedó en manos de la jueza de Instrucción de feria Cecilia Cataldo, quien de acuerdo con medios locales, ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima para saber cuántas heridas sufrió la víctima y además establecer si antes del crimen tuvo lugar algún enfrentamiento entre la pareja. Además, se investiga si después de que se conocieron comenzó una historia de acoso y abuso sexual. Para ello, ordenó que le practiquen pericias psiquiátricas a la joven y averiguar si hubo denuncias previas de acoso ante la Justicia, además de lo que escribió en las redes sociales.

Entre otras cosas, la jueza dispuso un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que intercambiaron. Además, recopiló todos los posteos que la acusada escribió en Facebook.

Mancilla es asistida por el defensor oficial, Alejandro Naccarato, quien le aconsejó que se abstenga de declarar y le solicitó a la jueza que su defendida sea excarcelada. Por lo pronto, Cataldo tiene 10 días para resolver la situación.

