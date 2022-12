Simuló ser enfermera y robó una bebé recién nacida en un hospital de Ingeniero Budge

Momento del robo del bebé en Ingeniero Budge

Una bebé fue robada esta mañana por una mujer que se hizo pasar por enfermera en el Hospital Alende, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, a las horas de haber nacido. La familia se encuentra desesperada y comenzó una búsqueda para encontrarla. La Justicia y la Policía buscan a la sospechosa que quedó captada por los cámaras de seguridad del centro médico saliendo con la menor.

El caso quedó en manos de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora, quien por estas horas se encuentra recabando todo tipo de información para dar con la sospechosa. En paralelo, los familiares de la bebé denuncian que la supuesta mujer, que quedó filmada, se hizo pasar por enfermera para entrar al hospital y así logró llevarse a la menor de nombre Aylin.

Te puede interesar: “Fue un pacto entre las dos”: la insólita defensa de la mujer acusada de robarle el bebé recién nacido a su amiga

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la sospechosa ingresó al hospital simulando ser enfermera y se dirigió a la habitación 107 donde se encontraba Nicole Sandaval, de 26 años y madre de Aylin. En ese momento, la falsa enfermera le dijo que tenía que llevarse a la menor para hacerle un estudio y luego desapareció.

Aylin, la bebé robada

Ahora, en la puerta del centro médico, los familiares de Aylin reclaman respuestas a las autoridades y se viven momentos de tensión. Algunos de los allegados violentaron la puerta del hospital y personal policial se acercó al lugar para tranquilizar la situación. Mientras tanto, los detectives del caso buscan intensamente a Aylin.

“A mí no me dejaron entrar a verla ayer cuando nació y ahora me dicen que se la robaron”, dijo Luisa la abuela de la pequeña al canal de noticias TN. Incluso, relató que la mujer que se la llevó tuvo tiempo de vestirse como enfermera, llevarse a la pequeña, cambiarse de nuevo y salir por la puerta principal del hospital.

Te puede interesar: Embarazo falso, baby shower y un tatuaje: la insólita trama detrás del robo de un bebe en Ezeiza

Y siguió: “Está todo arreglado con alguien de adentro, no puede ser que haya hecho todo lo que hizo cuando a mí no me dejaron ni pasar siendo la abuela”.

Por su parte, David, el padre de la nena, denunció lo mismo: “La llevó al baño, la cambió y así como si nada se la llevó”. Además, sostuvo que la falsa enfermera “tenía todo estudiado”.

Con relación a la investigación, David contó que “por ahora están buscando. Se llevaron una foto de mi mujer con la nena en brazos”. Agregó que hasta este miércoles al mediodía no tenían ninguna información del paradero de Aylín.

Seguir leyendo