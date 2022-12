Un hombre asesinó a cuchilladas al ex novio de su pareja en La Matanza

Al sospechoso del crimen lo arrestaron en la casa de su hermana

No era la primera vez que iba a la casa de su ex, ubicada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza. La relación había terminado pero José Miguel Mignone, de 34 años, no lo entendía, pese a que Roxana ya estaba en relación con otro hombre. El domingo pasado, volvió a la vivienda de quien había sido su novia y todo se salió de control. La nueva pareja de la mujer lo enfrentó y lo asesinó a cuchilladas. Por el crimen, el sospechoso quedó detenido y acusado del delito de homicidio.

El violento episodio tuvo lugar el domingo pasado en Corones Montt al 2.200, en la zona Oeste del Conurbano, cuando Mignone se apostó en el ingreso del domicilio de Roxana.

En ese momento, el actual novio de la mujer, identificado como Héctor Alejandro Barris, de 45, salió a enfrentarlo, ya que no era la primera vez que Mignone iba a la vivienda a pedirle a Roxana que regresara con él.

Así, ambos comenzaron una pelea que tuvo un fatal desenlace, cuando Barris desenfundó un cuchillo y lo asesinó. Luego, el homicida escapó del lugar. De inmediato, testigos dieron aviso al 911. Antes de morir, según aseguraron fuentes del caso a Infobae, Mignone le gritó a su ex: “No quiero morir sin antes mirarte a los ojos”.

El caso quedó en manos del fiscal Federico Medone, titular de la fiscalía de Homicidio de La Matanza. Rápidamente, el funcionario judicial ordenó la detención de Barris. Los detectives, entonces, comenzaron a buscarlo hasta que, tras recolectar distintos testimonios, lograron dar con el sospechoso: estaba escondido en la casa de su hermana.

Coronel Montt al 2.200, en Rafael Castillo, la cuadra donde ocurrió el crimen

Luego de la captura, Barris quedó detenido y acusado por el delito de homicidio agravado.

Robo y muerte en Ciudad Evita

A 10 kilómetros de donde mataron a Mignone, también en La Matanza, un oficial de la Policía Federal de 29 años, que estaba de franco de servicio, mató a dos de los tres delincuentes que golpeaban a su madre y a su hermana para robarles el auto en la puerta de su casa de Ciudad Evita.

Todo ocurrió este lunes en Primero de Mayo de 1982 al 1.000. El oficial ayudante de la Federal estaba en su casa cuando escuchó gritos que provenían desde el exterior y enseguida reconoció las voces de su madre, de 60 años, y su hermana, de 24, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Ante esto, el oficial tomó su pistola Glock calibre 9 milímetros y, al salir a la vereda y ver que ambas mujeres eran golpeadas para robarles su Volkswagen UP por tres ladrones, dio la voz de alto, pero -según sus dichos- los delincuentes le apuntaron con arma: respondió a los tiros.





