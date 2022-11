Saquearon una escuela de Palermo: robaron la leche para los chicos y 150 computadoras

Por segunda vez en tres meses, la Escuela Nº 9 “Genaro Berón de Astrada” fue saqueada y sufrió destrozos

La comunidad educativa de la Escuela N° 9 “Genaro Berón de Astrada”, del barrio porteño de Palermo, convocó esta mañana a un abrazo simbólico al establecimiento para denunciar una seguidilla de robos que padecen. Es la segunda vez en tres meses que atraviesan una situación de inseguridad.

Todo comenzó este lunes cuando, al llegar a la institución educativa, el personal de maestranza encontró la cocina violentada, el gas abierto y alcohol derramado por los pisos. Además, faltaban los cartones de leche para el desayuno y la ropa de trabajo del personal de cocina.

El “panorama horrible”, como describieron en un comunicado, se puso peor cuando subieron al primer piso. Según describieron desde la cuenta de Instagram de la Asociación Cooperadora de la Escuela, encontraron las puertas del aula de informática abiertas, los vidrios rotos y varios libros y trabajos de alumnos de 7° tirados y revueltos. También, notaron el faltante de 150 netbooks que los chicos usan para estudiar.

Desde el establecimiento detallaron que este robo se suma a otro que sufrieron en agosto y a la serie de robos que están ocurriendo en otras escuelas porteñas. “Preocupa la constante falta en la seguridad”, dice el texto emitido por el equipo directivo, personal docente y no docente de la institución.

Detalle del gabinete de computadoras vaciado (Foto/@coope9de2)

El aula de 7° vandalizada. Atrás, el gabinete donde se guardan y cargan las netbooks, ahora vacío (Foto/@coope9de2)

“Sabemos que en las escuela se van jubilando los caseros que son históricamente quienes viven y cuidan los edificios escolares cuando no hay clases. Eso hace que sea muy fácil entrar y llevarse lo que quieran. No nos sentimos seguros, amén de la pena por ver a nuestra queridísima escuela así, sin material, con destrozos y violentada. Creemos que la solución no depende de nosotros pero visualizarlo, sí”, cierra el comunicado que convoca a un abrazo simbólico a la institución para este martes.

Esta mañana, el colegio amaneció empapelado con diferentes carteles. “Con la escuela no”, “Escuela cerrada por vandalismo”, decían algunas cartulinas prolijamente colgadas en la entrada.

En un móvil frente a un grupo de periodistas, la directora del colegio, Cecilia, se mostró afligida no solo por las pérdidas materiales, sino también por el destrozo del trabajo de los alumnos en el salón de “plástica”. Según dijo, la sospecha es que el acto vandálico se produjo durante el fin de semana.

Luego de que el colegió denunció el robo, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se trasladó al establecimiento escolar donde, además de entrevistar a la directora de la escuela, constató que se había violentado una ventana y que faltaban unos 30 packs de leche, computadoras, CPU y materiales de estudio.

El caso es investigado por la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional N° 15, a cargo de Santiago Marquevich, que dispuso distintas medidas para dar con los autores del hecho.

El colegio amaneció empapelado con afiches (Foto/@Marcelitaojeda)

A solo 8 cuadras de la Escuela Nº 9 “Genaro Berón de Astrada”, este lunes, un turista fue violentamente asaltado por un delincuente que lo sorprendió por la espalda, le pasó un brazo por el cuello y lo tiró al piso para intentar robarle.

El hecho ocurrió en la intersección de Costa Rica y Gurruchaga, en el corazón de Palermo Hollywood, y quedó captado por las cámaras de seguridad de esa cuadra. Lo investiga la misma fiscalía que lleva adelante la averiguación por los actos de vandalismo en la escuela.

