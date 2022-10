La vida al límite del “príncipe heredero” de Los Monos acusado de ordenar tres asesinatos

Rodríguez Larreta se cansó de la indefinición de Macri y con sus dichos lo desafió a competir en las primarias de Juntos por el Cambio

El jefe de Gobierno porteño relativizó la importancia del apoyo del ex presidente y le envió un mensaje: está dispuesto a competir incluso contra él en las Primarias. El ex jefe de Estado por ahora no responderá y se concentrará en su nuevo libro