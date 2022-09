Cómo sigue la causa del feroz accidente en el que un conductor mató a una chica de 18 años tras cruzar en rojo a alta velocidad

el accidente se produjo en San Martín y hay dos heridas grave

El domingo pasado, Ángel Salcedo conducía un Renault Clio a alta velocidad por la avenida Presidente Perón, en la localidad bonaerense de San Martín. Viajaba junto a otros cuatro jóvenes. En el cruce con la avenida Eva Perón pasó el semáforo en rojo e impactó contra un Renault Logan azul, que se disponía a cruzar en verde. En el Logan viajaba Agustina Saurral, de 18 años, que murió en el acto. Además, iban otros cuatro amigos de la víctima que terminaron hospitalizados: tres ya están fuera de peligro, aunque una continúa internada porque debe ser operada debido a las lesiones que le causó el feroz accidente.

El caso quedó manos del fiscal Raúl Moreno, titular de la UFI 4 de San Martín, quien detuvo e imputó a Salcedo por el delito de homicidio culposo agravado por violar la señal del semáforo, en concurso con lesiones culposas por violar la señal del semáforo, agravado por la multiplicidad de víctimas. Tras su arresto, Salcedo se negó a declarar.

De esta manera, el fiscal Moreno comenzó la investigación para recabar pruebas contra el imputado, más allá de lo que se observa en las filmaciones de las cámaras municipales, que no dejan mucho lugar a dudas sobre lo ocurrido. Según informaron fuentes del caso a Infobae, el test de alcoholemia que se le realizó a Salcedo dio negativo. Así, para este lunes, el fiscal Moreno requirió comenzar con los peritajes accidentológicos para determinar a ciencia cierta a qué velocidad circulaba Salcedo en el momento del choque.

Una vez que comiencen los análisis, el fiscal Moreno llamara a declarar como testigos a las víctimas del accidente y a los amigos de Salcedo para que reconstruyan los instantes previos al choque.

Por otro lado, de acuerdo a las fuentes del caso, la autopsia sobre el cuerpo de Saurral arrojó que la causa de su muerte fue debido a un fuerte traumatismo de cráneo que derivó en una hemorragia interna que le causó el fallecimiento.

El violento choque fue registrado por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo de la Municipalidad de San Martín. En las filmaciones se observa cómo el Renault Clio conducido por Salcedo en la esquina de la avenida Eva Perón, con el semáforo en rojo, no detuvo su marcha ni bajó la velocidad e impacta de lleno contra el Logan en el que viajaba Agustina.

El choque fue tan terrible que el Logan terminó volcado y boca abajo sobre la avenida. De hecho, las cámaras de seguridad demostraron cómo en los segundos posteriores al accidente, dos ocupantes del Clío se acercaron al Logan para ver cómo estaban sus ocupantes.

Tras el choque, tres jóvenes que viajaban en el Logan, de nombres Johanna, Victoria y Kiara, también resultaron heridas. Johanna recibió el alta el martes, mientras que Victoria, sufrió fractura de pelvis y una lesión grave en un ojo, también fue dada de alta, y Kiara, con fractura de pelvis y cadera, será sometida a una intervención quirúrgica en los próximos días.

Francisco, el conductor del auto en el que viajaba la joven que murió, grabó un video un día después del accidente donde pidió que se hiciera justicia por lo ocurrido.

“Acá ando. Estoy en cama, muy dolorido. Me duele mucho la pierna izquierda, la espalda y la muñeca. Lo único que pido es que por favor hagan justicia. No lo dejen suelto a este chico. No puede andar suelto. Pido justicia por mi compañera que falleció, por mis amigas que están internadas, por mí y por mi amigo que también está muy dolorido. Por favor se los pido, no lo dejen suelto”, dijo el joven en un video personal.

En tanto, el propio padre de Francisco dio detalles sobre la salida nocturna de su hijo y amigos sobre cómo una noche de diversión se terminó por convertir en una pesadilla.

“Salieron de casa y a los 20 minutos me suena el teléfono contándome lo que pasó. El venía por avenida de Mayo desde Villa Bonich e iban para el lado de Tropezón, iban a San Martin a jugar al pool. Le doy el auto porque no toma cuando sale con el auto y las pruebas están. Ni él ni ninguno estaba alcoholizado (...) Cuando él está cruzando miró para la izquierda y ve que viene este loco. Quiso acelerar para intentar zafar del golpe pero lo agarró del medio y lo hizo volcar. Él está muy dolorido, traumatizado, se la pasa llorando porque no puede creer que salieron a divertirse y viene un asesino al volante y hace esto”, había dicho en declaraciones al canal de noticias TN.

