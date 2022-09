Habló la ex pareja de la mujer asesinada en Campana: “Destruyó a una familia completa”

El cuerpo de Alejandra Abbondanza fue encontrado en el patio de la casa de un vecino

La ex pareja de María Alejandra Abbondanza, la mujer de 38 años que fue asesinada, descuartizada y quemada en Campana, expuso su congoja y aseguró no entender cómo se pudo tener tanta saña en el crimen cometido en la ciudad bonaerense.

“Acá no se mató a una persona. Destruyó a una familia completa. Los ojos de Alejandra eran Malena, y los ojos de Male es Alejandra. No puedo entender cómo pudo haber tanta saña para hacer lo que hizo, tanta necesidad de hacer lo que hizo”, expresó Francisco, el padre de la hija en común con Abbondanza y quien ya no era pareja de la mujer asesinada desde hacía dos años, al canal C5N.

El cuerpo de María Alejandra Abbondanza fue encontrado descuartizado y parcialmente quemado en el patio de la casa de un vecino, llamado Agustín Lionel Chiminelli, de 24 años. Tanto el joven como los padres con los que convivía fueron detenidos inmediatamente después del macabro hallazgo.

“No lo conozco a Agustín. Hace dos años que me separé de Alejandra y no conocí a nadie de su nuevo entorno de amistades. Lo que estuve hablando con Cape (pareja actual de Abbondanza), tampoco lo conocía. No sé qué relación tenían con este pibe”, afirmó Francisco.

La ex pareja de la mujer asesinada confirmó que la búsqueda de Alejandra se inició el viernes cerca de las 23, cuando él llegó a la casa de Abbondanza para dejar a Malena, la hija de 15 años que ambos tenían, después de haber compartido una jornada padre e hija.

“Male subió al departamento y empezó a buscarla. Llamé a la hermana, a su pareja Cape, que está destrozado, pobre Cape. Empezamos a buscar casa por casa. Cuando llegué, empecé a llamar al perro, empiezo a gritar ‘Pocho’ porque sé que cuando escucha mi voz se pone a ladrar. Buscamos casa por casa y no obtuvimos respuesta de nada”, completó Francisco.

La ex pareja de la mujer afirmó sentirse destrozado por lo ocurrido. Afirmó que, al no tener redes sociales y no mirar televisión, no se enteró de los cruentos detalles sobre el estado en que fue hallado el cuerpo y aseguró que se mantiene en contacto constante con la fiscalía encargada de la investigación del femicidio.

“Solo me pongo en la piel de Alejandra y en la desesperación en el momento que sabía que no iba a salir de ahí. Me pongo en la piel de cualquier otra víctima de lo que puede llegar a pasar en ese momento. No se me ocurre por qué tanta saña”, afirmó Francisco entre lágrimas.

El macabro hallazgo se produjo el sábado en un domicilio ubicado en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Moreno, en la misma cuadra donde vivía la víctima del femicidio. Efectivos de la DDI de Campana y de la estación local llegaron hasta allí a partir de varias pistas, principalmente de las imágenes que registró la cámara de seguridad de una vivienda de la zona. En ellas, se observa que María Alejandra había ingresado a esa casa junto a su mascota, pero en ningún momento se la ve salir.

Esa misma cámara también captó movimientos sospechosos de uno de los ocupantes durante toda la noche, entrando y saliendo varias veces con bolsas. Alrededor de las 5 de esta madrugada, se vio al perro escapar del lugar.

Los rastrillajes en la zona, en tanto, arrojaron otros indicios que direccionaban las miradas de los detectives hacia esa propiedad: una mancuerna y una toalla aparecieron ensangrentadas dentro de una bolsa en un tacho de basura de la cuadra.

Por otra parte, en un terreno baldío ubicado a tres cuadras, en el cruce de las calles General Belgrano y Antonio Coletta, se encontraron prendas de vestir de la mujer, también con manchas de sangre, y el collar de su mascota.

Agustín Chiminelli y sus padres, todos quedaron detenidos

Con estos elementos, los investigadores allanaron el domicilio y ubicaron el cuerpo descuartizado: los restos habían sido quemados y fueron encontrados en la parrilla de la vivienda. Según las primeras informaciones, a María Alejandra la mataron a golpes. Se cree que el ataque fue con la mancuerna.

La investigación del caso recayó en manos de Ana Laura Brizuela, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del departamento judicial de Zárate-Campana. La fiscal ordenó una serie de medidas para preservar la escena del crimen hasta la llegada del personal de la Policía Científica.

Agustín Chiminelli, conocido como “Chimi” fue señalado por la fiscalía como el presunto autor del femicidio. También se detuvo a sus padres, Carlos Rubén Chiminelli (69) y Liliana Esther Sánchez (64), a quienes se señala como posibles encubridores.

En la investigación también se intenta determinar si Abbondanza y Chiminelli tuvieron algún vínculo sentimental en los últimos años.

SEGUIR LEYENDO: