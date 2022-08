Denunciaron a Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, por violencia de género: “Un psicópata no se cura, nace y muere psicópata”

Fabián Tablado

“Un psicópata no se cura, nace y muere psicópata” . La contundente sentencia es de Edgardo Aló, padre de Carolina, la adolescente asesinada de 113 puñaladas en 1996 por Fabián Tablado. Lo dijo luego de que este lunes se conociera la nueva denuncia por violencia de género contra el asesino de su hija .

Ocurrió en Belle Ville, Córdoba, donde Tablado vivía junto a quien fuera su novia y a la familia de la chica pese a estar separados. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el femicida iba a seguir conviviendo con su ex hasta el 8 de agosto cuando se mudaría a San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires.

Por ello, tras la denuncia por violencia de género, se decidió una exclusión del hogar y la Justicia lo envió a vivir a un hotel.

La nueva denuncia contra Tablado (46) fue realizada el viernes pasado, no por su pareja, sino por sus vecinos, quienes aseguraron haber escuchado una “fuerte discusión”. Ocurrió en el domicilio ubicado en la cuadra del Pasaje Tosollini al 1100, de Bell Ville, donde vive desde enero pasado.

Se escucharon “gritos” y una “fuerte discusión”, por lo que los vecinos, sabiendo que allí vive Tablado, temiendo por la joven -su identidad se resguarda-, pidieron que se acercara un patrullero.

“La Policía fue hasta la casa y fue atendida por la chica, quien dijo que sí habían discutido, pero negó una situación de violencia. Incluso, les comentó que las peleas son frecuentes porque siguen viviendo juntos pese a que están separados de hecho . También contó que Tablado no hace nada de su vida y que eso genera los roces”, detallaron las fuentes del caso.

Incluso, también les comentó la chica a las autoridades que todo finalizará el 8 de agosto con la mudanza. Lo mismo contó la madre de la joven. Lo cierto es que en el caso intervino inicialmente la Fiscalía de 1ª Nominación de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, quien ante el asesoramiento de los psicólogos, dispuso excluir del hogar a Tablado y llevarlo a un hotel de manera preventiva.

Sin embargo, según la agencia de noticias Télam informó este lunes que el caso ya fue derivado a la jueza Noelia Azcona, del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familia y de Género de la ciudad de Bell Ville, quien dispuso la restricción de acercamiento de Tablado a la joven y además asignó una custodia policial en el domicilio.

La jueza Azcona citará en los próximos días a la joven para volver a preguntarle por lo sucedido y para saber si va a instar o no la acción penal, ya que, al tratarse de un delito de instancia privada, si la presunta víctima no denuncia, no puede impulsarse la causa.

En paralelo, otras fuentes judiciales confirmaron a Télam que Tablado ya había pedido hace dos semanas unos días ante el Juzgado de Familia N°5 de Tigre permiso para cambiar su domicilio y mudarse a partir del 13 de agosto a una vivienda de su familia ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú, en el bonaerense partido de La Costa.

“En esa localidad, con la ayuda de mis padres, podré desarrollarme y continuar de reinsertarme socialmente con expectativas laborales, ya que con la colocación de la pulsera electrónica que aún llevo colocada, se hace difícil mi independencia económica y reinserción laboral”, dijo en su petición.

Noticia en desarrollo