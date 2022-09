“Con sangre y sin hablar”: los chats del secuestro al misterioso colombiano y su familia por 10 millones de dólares

Los chats desde Medellín para negociar el rescate.

Ya no hacen secuestros así, no en este país, no hace años. Hace falta cierta clase de criminal para llevarlos a cabo. El mensaje de WhatsApp fue enviado a Medellín, Colombia el 20 de agosto por la noche. Decía, en palabras terribles:

“Mire, no traten de ganar tiempo para un rescate, eso no es una solución porque lo tenemos fuera del territorio, ya han han habido avanses (sic) y por eso hemos aflojado”, afirmó el hombre del otro lado del teléfono. “A ustedes no les conviene que la ley se nos siga acercando”, continuó: “Porque les aseguro que si llegan cerca de donde está él antes de que lo rescaten nos tocará eliminarlo... La forma es hablar bien y avanzar con abonos”. Dijo que no habría forma de huir. Su selección de palabras para expresarlo fue acertada, quirúrgica. “Objetivo militar”, aseguró.

“Ustedes verán si se siguen perjudicando y escondiendo hasta que los encuentre... y les cobre con sangre, sin hablar, ni darle más oportunidades. Se los aseguro porque eso es robarnos. Y los ladrones tienen su trato”.

Luego, la retórica fue peor: “Empezamos a dar de baja a uno por uno hasta que nos paguen, pueden estar en Rusia, Holanda, España, en la USA, en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos gente y vamos hasta el final hasta que nos paguen”.

Eso.

“Hasta que nos paguen”.

Del otro de la línea, en algún punto del conurbano bonaerense, J.B, empresario oriundo de Medellín, su suegra, su mujer y su hija bebé de dos meses esperaban a punto de pistola la liberación o la muerte. Sus captores pedían diez millones de dólares.

Dos de las armas incautadas al grupo.

Los habían capturado hace ocho días, luego de que un comando de colombianos y argentinos irrumpió en el Country Golf Club Argentino de José C. Paz para llevárselos con fuerza extrema. Los criminales pensaron en todo. Hasta habían alquilado una propiedad por AirBNB para quedarse en el lugar.

Primero, fueron por la mujer y la bebé. Luego, esperaron a Benavides luego de que llegara en su Ford Ranger, acompañado de su custodio. Cuando el custodio se fue a comprar cigarrillos, atacaron.

La violencia fue elocuente: lo golpearon, lo lanzaron al suelo, lo ataron de pies y brazos y le vendaron los ojos mientras le exigían las claves de sus teléfonos. Lo desvalijaron luego. Se llevaron 200 mil dólares, cuadernos con contraseñas, wallets físicas de criptomonedas, un relox Rolex, dos cadenas -una con cadenas de diamantes blancos

J. había huido de Colombia junto a su familia, aseguran investigadores, tras supuestos negocios en criptomonedas que lo hicieron rico pero que arruinaron a otros, un desfalco. Tenía antecedentes, ratifican las mismas fuentes. Se cree que vino en familia a empezar de cero, comenzar una nueva vida con mucho dinero en el bolsillo. Ni siquiera tenía un documento argentino, nada que se le parezca. También, se cree que su secuestro fue una posible venganza. El custodio fue liberado como emisario para negociar el rescate, logró volver a Colombia. Allí, aseguró a la madre de Benavides que lo había capturado una supuesta célula del Cartel de Otoniel, el alias de Dairo Antonio Úsuga David, uno de los mayores capos colombianos de la actualidad.

La suegra, la hija y la mujer del empresario fueron liberadas, intentaron salir del país pero fueron frenadas en Ezeiza, una alerta migratoria pesaba sobre ellas. Las negociaciones ciertamente avanzaron. Incluso se llegó a evaluar la entrega de un departamento en Cali, se habían reunido los papeles.

Al final, no pagaron nada. Tras una investigación policial a cargo del Juzgado Federal de Campana, con la Sub DDI de Pilar de la Policía Bonaerense, la división Antisecuestros de la Policía Federal y el fiscal Sebastián Bringas, J.B fue encontrado en una casa del barrio cerrado Parque Irizar en Pilar junto a cuatro de sus captores. Al final hubo trece detenidos, que el juez Adrián González Charvay procesó este martes por secuestro extorsivo, con embargos de ocho millones de pesos.

Video: el operativo en Pilar para detener a los sospechosos.

NOTICIA EN DESARROLLO