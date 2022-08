Video: un ladrón entró a robar a un local en Paraguay, la empleada le entregó pesos argentinos y los rechazó

Los pesos argentinos no les quieren ni los ladrones

Una situaciones llamativas fue registrada en la frontera entre Argentina y Paraguay cuando un ladrón entró a robar a un local en del lado paraguayo —puntualmente en la ciudad de Encarnación— y la empleada atinó a intentar entregarle pesos argentinos al delincuente, pero este los rechazó.

En un contexto económico nacional en el que hay cientos de ciudadanos paraguayos que prefieren hacer sus compras y cargar sus tanques de nafta en Misiones porque les resulta más barato, también hay comerciantes que se niegan a recibir pesos nacionales a pesar de que históricamente ambas monedas conviven en la zona fronteriza.

Si bien estos últimos no representan a la mayoría, un insólito hecho ocurrió en la ciudad de Encarnación y tuvo como protagonista a un delincuente que ingresó a robar a un local y se enojó con la empleada al advertir que sólo tenía pesos argentinos en la caja registradora, según revelaron medios locales.

Toda la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad. Allí se pudo ver el momento exacto en que un hombre, tras recorrer por los pasillos del comercio sin comprar nada, se dirigió hacia donde estaba la mujer y la amenazó con un arma blanca para que le entregara la recaudación del día.

Sin resistirse, la cajera le dio el dinero pero éste lo rechazó. Ella comenzó a gritar, el delincuente se asustó e intentó darse a la fuga. Alertados por lo ocurrido, unos clientes que estaban en el local lograron reducir al ladrón por unos minutos. Mientras esperaban a la policía, el joven logró zafar y salió corriendo. Sin embargo, fue atrapado por efectivos de la Comisaría 3ª de Encarnación, a pocas cuadras.

En su poder, el ladrón tenía un cuchillo de cocina, tipo serrucho, con el que amenazó a la vendedora.

La empleada del lugar reconoció al ladrón: "Es un limpiavidrios que siempre viene a cambiar pesos"

“Yo estaba solita atendiendo, esta persona entró y al segundo nomás se dio la vuelta. Se me acercó y sacó un cuchillo para pedirme dinero. Yo le di pesos y los rechazó ‘No, no quiero pesos’, me dijo” , contó la empleada al canal Itapúa Noticias sobre cómo vivió el intento de robo.

“Era un ladrón delicado” , bromeó la periodista que la entrevistaba. “Si, si…”, respondió la mujer con un tono sarcástico.

Y agregó: “En ese momento yo grité y llegaron los muchachos que trabajan conmigo y empezaron a forcejear con el ladrón. Por la pelea, terminaron con algunos cortes. Finalmente, el hombre se fue y un tiempo después la policía logró atraparlo”.

Si bien la mujer dijo que no resultó lastimada, remarcó que uno de los clientes que salió en su defensa recibió recibió un cuchillazo en el brazo por parte del delincuente cuando se resistió a ser reducido.

El asaltante fue reducido por otros clientes y luego atrapado por la policía

Por último, la damnificada admitió que ya conocía al joven. “Había venido varias veces al local. Es un limpiavidrios que siempre viene a cambiar pesos ”, reconoció.

El flujo de paraguayos hacia la Argentina en busca de productos de primera necesidad es una postal diaria. Miles de ellos cruzan el Río Paraná en búsqueda de mercadería en supermercados de Misiones, con precios de productos que pueden conseguirse por la mitad de precio.

Poco les importa tener que esperar alrededor de cuatro horas para poder circular por el puente internacional “San Roque González de Santa Cruz” ya que los beneficios económicos que obtienen son cuantiosos. En combustible, por ejemplo, el conductor de un auto mediano puede ahorrar más de $7 mil si llena su tanque del lado argentino, en la ciudad de Posadas.

La nafta premium se comercializa en $240 pesos por litro en Misiones mientras que en los surtidores ubicados en Encarnación ronda en los $400 pesos. En tanto, si el vehículo a reabastecer es una camioneta mediana, la diferencia puede superar los $11 mil por tanque.

