Caso García Belsunce: Pachelo reveló detalles sobre una reunión con el hermano de María Marta y se cruzó fuerte con la fiscalía

Nicolás Pachelo durante la audiencia de este viernes (Maximiliano Luna)

La onceava jornada del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce en el Tribunal Oral Criminal N° 4 de San Isidro comenzó con los testimonios de Horacio García Belsunse y de dos peritos psicólogas. La última en declarar fue María Laura, hermana de la víctima. Tras poco más de cinco horas, la audiencia estaba por ser finalizada. Pero Nicolás Pachelo pidió, a través de su defensa, ampliar su declaración.

El principal acusado por el crimen se refirió puntualmente a la declaración de Horacio García Belsunce, de la que había tomado apuntes en un cuaderno. El testigo habló sobre la muerte del padre de Pachelo y afirmó que la ex mujer del fallecido le había contado que no fue un suicidio, apuntando también hacia el acusado. Luego hizo mención a un encuentro que tuvo con el abogado y periodista.

“La única reunión que tuve con Horacio García Belsunce fue en el Sheraton de Pilar. No recuerdo si ya se había realizado la autopsia o no. Me llamaron y me dijeron que estaban reunidos el doctor Scelzi (José, abogado fallecido de Carrascosa) y que a modo de off the record querían hablar conmigo para hacerme unas preguntas porque se estaban haciendo unos comentarios en el country ”, empezó a recordar.

Y siguió: “Había un comisario también, que no recuerdo quién era. Cuando llego, estaban todos con la batería afuera del celular. Me pidieron que hiciera lo mismo, pregunté para qué y me dijeron que los teléfonos estaban pinchados. No tuve problemas, no me pareció una petición fuera de lugar”.

“Me hicieron preguntas, qué había hecho el 27 de octubre y de acá sale la famosa versión de cuando yo dije que no estaba en el country a la hora de la muerte de María Marta”, continuó el relato.

Horacio García Belsunce al retirarse de los tribunales de San Isidro (Maximiliano Luna)

Tras ello, Pachelo se dirigió a la fiscalía: “Le recuerdo que durante muchísimo tiempo la hora de la muerte de María Marta era las 19, no las 18.30. Y yo a las 19 no estaba en el country. Luego se modificó este horario para favorecer a Carrascosa: a las 18.30 se me metía a mi dentro del country y se lo sacaba a Carrascosa de su casa”.

“No es que dije una mentira. Cuando me lo preguntaron, dije que no estaba a las 19 en el country porque realmente no estaba. No mentí. No estaba a esa hora. De ahí salieron un montón de versiones, que Pachelo mintió... Ese es el único recuerdo que tengo de una reunión con el señor García Belsunce”, finalizó su ampliación.

En ese momento, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le consultó si respondería preguntas de la fiscalía. Pachelo le contestó: “Le voy a decir una cosa doctor, le voy a empezar a responder preguntas cuando usted le diga a mi defensa con 72 horas de anticipación los testigos para poder defendernos”.

“¿Va a contestar preguntas? Es la tercera audiencia que declara, ¿va a responder o no?” , insistió el funcionario del Ministerio Público Fiscal. “No me grite; usted es rápido, pero yo no soy lento. No tengo más nada que decir”, le soltó Pachelo.

María Laura, hermana de la víctima, también testimonió hoy (Maximiliano Luna)

El juez Federico Ecke, presidente del tribunal, intervino para dejar asentado: ”Queda claro que en esa reunión usted contestó que a las 19 horas no estaba en el country”. “Sí, pero off the record”, respondió Pachelo. “¿Usted escuchó que hace cinco minutos alguien dijo que se lo vio salir a las 18:59? A esa hora sí estaba en el country”, acotó el magistrado. “Sí, pero no son las 19″, replicó el acusado. “Es un minuto...”, dijo el magistrado y dio por finalizada la sesión.

Las declaraciones de los testigos

El día comenzó con el testimonio de la la psicóloga Patricia Ferreyra, que analizó a Pachelo casi 20 años atrás en el marco de la causa penal de Capital Federal por la que en 2005 fue condenado por una serie de robos en casas de amigos y conocidos, el mismo delito por el que se lo acusa ahora, además del asesinato en el country Carmel.

Sobre la actitud general de Pacheco, Ferreyra aseguró: “Recuerdo que era una de mis primeras intervenciones como perito de parte. Él reaccionó con algunas palabras intimidatorias hacia la perito oficial, que debió volver a indicar las pautas de la sesión. Fue una actitud transgresora que sostuvo en toda la evaluación. No recuerdo lo que dijo, recuerdo la escena, para mí fue muy llamativa”, afirmó ante los jueces. La perito apuntó sus conclusiones a un “trastorno psicopático de personalidad”.

Luego, Horacio García Belsunce cargó contra Pachelo. Puntualizó los hechos que le provocaron las sospechas desde el comienzo e incluso aseguró que el abogado del acusado le dijo que su cliente era capaz de haberle bajado el cargador tras la confirmación del homicidio. También cuestionó duramente la labor del fiscal original de la causa, Diego Molina Pico, a quien señaló cómo “el principal encubridor del asesinato”.

Pachelo previo a inicio de la audiencia (Maximiliano Luna)

Por último, María Laura García Belsunce aseguró que sufrió amenazas de Pachelo dos veces. Una fue sobre la avenida Callao. Según su relato, el acusado los encaró y les dijo que los iba a matar si no dejaban de hablar de él.

El otro episodio fue en el patio de comidas del Paseo Alcorta. “Estaba con mi marido en una mesa, (Pachelo) se nos acercó y nos tiró un plato de comida. Me dijo ‘esto es para que se lo manden a Carlitos (Carrascosa, que en ese momento estaba preso), que debe estar cagándose de hambre’”, recordó la mujer.

Debido a estos antecedentes, María Laura solicitó declarar sin la presencia del acusado, que debió retirarse de la sala. En palabras de la fiscalía, la testigo siente “pánico” de Pachelo. La mujer luego aseguró que “María Marta también le tenía miedo”.

