Detuvieron por robar a un chico que actuó en la serie de Carlos Tevez

Dilan Tomás Eduardo Vera, alias Dylan, detenido (izq,) y en una de las notas que dio tras interpretar a Víctor en la serie Apache (der.)

“Yo nunca me había imaginado actuar”, le decía allá por 2019 Dilan Tomás Eduardo Vera, alias “Dylan”, a la cuenta oficial de Netflix tras interpretar a Víctor en la serie sobre la vida de Carlos Tevez. Y contaba: “Con lo que gané por hacer Apache me compré ropa, una moto y me construí mi habitación”. En las últimas horas, el pibe de 19 años nacido en Fuerte Apache fue uno de los 10 detenidos en el marco de una causa por robos de autos en la zona Oeste del Conurbano.

“Dylan” se había hecho conocido por ser uno de los actores nacidos en Fuerte Apache que consiguió un papel en la serie sobre la vida de Tevez que Netflix estrenó en 2019. El chico llegó al set gracias a la directora de su colegio y a la encargada del casting, y en Apache interpretó el personaje de Víctor, un conocido del Uruguayo, amigo de la infancia del futbolista y ahora entrenador de Rosario Central.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que el arresto de “Dylan” se dio en el séptimo objetivo que tenía la Policía Bonaerense de los 19 que se allanaron en el marco de la causa que investiga la Justicia de Morón, y luego de que el cabecilla de la banda fuera asesinado por un comerciante el viernes pasado en Ramos Mejía luego de haberle robado la camioneta a un vecino.

“Dilan Vera está acusado de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda” , ampliaron las fuentes consultadas por este medio sobre “Dylan”. Y explicaron que se le imputan tres robos de autos: “Dos en Castelar Norte y uno en Palomar”.

A “Dylan” lo capturaron en Fray Cayetano Rodríguez al 2.700, en Tres de Febrero. El chico cayó junto a un hombre de 32 años, quien también registraba un pedido de captura por el delito de “tenencia de arma de guerra” del departamento judicial de San Martín.

Victor, interpretado por Dylan, quien fue detenido en una causa por varios robos

En la causa en la que “Dylan” y otras nueve personas más fueron detenidas se investigan los delitos de robo automotor (5 hechos), robo agravado por uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil, tenencia de estupefacientes para consumo personal y encubrimiento. E intervienen las fiscalías 4, 3 y 8 de Morón. Se secuestraron seis armas.

Los detenidos

A instancia de esos fiscales, la Justicia de Garantías libró órdenes para 19 allanamientos los partidos de Tres de febrero, Morón y San Martín en forma conjunta que hicieron diversas divisiones de la Policía Bonaerense. Además de “Dylan” y el sospechoso de 32 años, también se detuvo en el cruce de Carhué y Sarmiento, en Tres de Febrero, a otro joven de 19 años con pedido de captura del Juzgado de Garantías N°3 de San Martín por el delito de robo agravado por el uso de arma.

En el monoblock N°12 del Barrio Ejército de Los Andes, también de Tres de Febrero, cayó un sospechoso de 23 años, alias “Samba”. En el monoblock N°1, en tanto, se secuestraron pertenencias robadas y se detuvo a una mujer de 45 años a la que le dicen “La Gorda Crispi”.

Dylan detenido

Además, arrestaron a un chico de 16 años en Besares al 2.700, de Tres de Febrero, donde se secuestró un inhibidor de señal, utilizado para anular los cierres automáticos de las puertas de los autos, entre otros elementos de interés para la causa. En Vucetich 2.100, en Castelar, cayó un hombre de 51 años al que le encontraron un revólver calibre .32, una carabina calibre .22 y municiones.

Un revólver calibre .22, municiones de diversos calibres y gorra de la Policía Bonaerense se encontró en el procedimiento que se hizo en Villegas al 100, en el Palomar; mientras que en Neuquén 1.900 se halló un escudo de la policía de la provincia de Buenos Aires, el cargador de una pistola caibre 9 milímetros y municiones; y se logró la identificación de un sospechoso de 19 años, de quien solo se conocía el apodo.

En el partido de San Martín, en Las Hortensias 6.900, detuvieron a un hombre de 52 años y hallaron una pistola calibre 9 milímetros y municiones; también arrestaron a un hombre de 30 años y a una mujer de 28, a quienes les encontraron marihuana.

En el último allanamiento, ocurrido en Güemes y 9 de Julio, también en el partido de San Martín, se secuestró el cargador de una pistola calibre .40, municiones varias, un revólver .32 y otro .22 sin marca ni numeración y una carabina .22 marca.





