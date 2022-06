Recapturaron a uno de los presos que se fugaron de una comisaría de Chacarita: estaba escondido en un hotel y se había teñido de rubio

Video: recapturaron a uno de los detenidos que se fugó de una comisaría de Chacarita

Uno de los cuatro presos que se fugaron el 19 de junio pasado de una alcaidía de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Chacarita fue recapturado en Constitución.

Según supo Infobae, se trata de Gabriel Ángel García, de 30 años. Al momento de ser detenido, se había cortado y teñido el cabello de rubio para despistar a los efectivos que lo buscaban .

García se había escapado de la Comisaría Comunal 15, ubicada en avenida Guzmán al 396 de Chacarita y a unos 200 metros de una de las sedes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad, junto a otros tres reclusos en el horario de la entrega de la cena, luego de reducir a dos efectivos y apoderarse del arma reglamentaria de uno de ellos.

La recaptura fue llevada a cabo este viernes 24 de junio por personal de las Divisiones Búsqueda de Prófugos e Intervenciones Judiciales de la Policía Federal Argentina (PFA). Luego de arduas tareas de investigación, los policías determinaron que el evadido se ocultaba en un hotel de Constitución , por lo que montaron una vigilancia encubierta allí y en los alrededores y, finalmente, lo apresaron en la esquina de San José y avenida Juan de Garay.

El aprehendido, de nacionalidad argentina, quedó alojado en la Alcaldía Madariaga de la Superintendencia de Investigaciones Federales a disposición de la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, María Dolores Fontbona de Pombo.

Desde su cuenta de Twitter, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández anunció la detención del prófugo

De esta manera, el único que queda prófugo es César Jonathan Ezequiel García, quien estaba preso desde el 9 de abril en la Comisaría 15A de la Policía de la Ciudad, tras ser detenido el 11 de marzo de este año por robo agravado y privación ilegal de libertad personal.

Los otros dos, identificados como Kevin Agustín Nicolás Duarte y Marcos Sebastián Adaro, fueron recapturados el mismo día de la fuga a pocas cuadras del lugar, tras una intensa búsqueda por las zonas aledañas y centros de transportes.

La evasión es investigada por la el fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46, Adrián Guillermo Peres; y el juez Diego Slupki.

Al momento de la fuga en la alcaldía había alojados 18 detenidos distribuidos en ocho calabozos.

Al respecto, Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, se manifestó sobre la situación de sobrepoblación que enfrentan las comisarías porteñas. Lo hizo a través de sus redes sociales y advirtió que las comisarías no están preparadas para recibir presos. Además, apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal y aseguró que dejó de recibir detenidos de la Ciudad.

La Comisaría 15A de la Policía de la Ciudad, donde ocurrió la fuga el pasado 19 de junio

“Esta es una de las peores consecuencias de lo que venimos denunciando: en los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir detenidos de la Ciudad . Lo del 2021 fue récord: 80 por ciento menos que en 2019. Ahora, dos delincuentes que debían estar alojados en cárceles federales se escaparon de comisarías que no están preparadas ni tienen la función de recibir presos . No fue magia. No recibir detenidos de la Ciudad es una más en un cúmulo de decisiones arbitrarias, infundadas, que ocultan una intencionalidad política mientras tienen de rehenes a los vecinos. Lo que está en juego es la libertad”, sostuvo D’Alessandro.

La sobrepoblación de detenidos, con un reclamo casi constante del Ministerio de Seguridad porteño al Servicio Penitenciario Federal intervenido por María Laura Garrigós de Rebori para que habilite cupos en cárceles, es la marca de estas situaciones. Desde el 20 de marzo de 2020 a mediados de la semana pasada, se pasó de 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías del sistema policial porteño.





