Estos son los delincuentes que se fugaron de la comisaría de Chacarita armados con facas: sus antecedentes

Gabriel y Jonathan García, en fotos policiales.

Gabriel Ángel y Jonathan García siguen sueltos tras su violenta y osada fuga de la Comisaría 15A de la Policía de la Ciudad en Chacarita, ocurrida ayer domingo por la noche. Ambos estaban detenidos en la dependencia desde marzo y noviembre respectivamente, en dos causas separadas. Estaban bajo prisión preventiva y ya habían sido elevados a juicio en dos tribunales orales criminales porteños por los delitos de robo, resistencia a la autoridad y lesiones. Jonathan García también había sido acusado del delito de privación ilegítima de la libertad.

Dado el tiempo y su situación procesal, debían estar encerrados en una cárcel federal, algo que no ocurrió, en una fuerte puja entre las autoridades porteñas y el SPF intervenido por María Laura Garrigós de Rébori.

Junto con otros dos detenidos que fueron recapturados, amenazaron a una celadora mientras recibían los alimentos de su cena armados con facas, luego le robaron el arma, la campera y el equipo de trunking. Así, huyeron por el garage y salieron hacia la calle Guzmán.

Jonathan García tiene al menos nueve alias conocidos. Es oriundo de Ciudad Evita. Gabriel García proviene de un asentamiento en Claypole. Ambos tienen una larga historia de conflicto con la ley.

La Comisaría 15A, donde ocurrió la fuga.

Jonathan fue condenado a la pena de seis años y ocho meses en un tribunal de La Matanza por una causa iniciada en 2010. El veredicto data de 2016, según registros de reincidencia a los que accedió Infobae. El fallo acumuló diversos expedientes por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. También recibió la prisión preventiva en ese entonces. Su pena debía caducar el 30 de enero de 2022. Lo arrestaron el 11 de marzo. No habían pasado ni siquiera dos meses y medio desde que agotó su deuda con la Justicia,.

Gabriel Ángel fue condenado el 27 de mayo de 2020 a un año y seis meses, también en La Matanza, por una tentativa de robo con una réplica. Se le unificó a otra pena que tenía en suspenso, seis meses por otro robo: así, le dieron dos años de cárcel. La pena debía vencer el 12 de diciembre de 2021.

Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, expresó en Twitter sobre la situación de sobrepoblación que enfrentan las comisarías porteñas:

“Esta es una de las peores consecuencias de lo que venimos denunciando: en los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir detenidos de la Ciudad. Lo del 2021 fue récord: 80 por ciento menos que en 2019. Ahora, dos delincuentes que debían estar alojados en cárceles federales se escaparon de comisarías que no están preparadas ni tienen la función de recibir presos. No fue magia. No recibir detenidos de la Ciudad es una más en un cúmulo de decisiones arbitrarias, infundadas, que ocultan una intencionalidad política mientras tienen de rehenes a los vecinos. Lo que está en juego es la libertad”.

