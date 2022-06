Misterioso crimen en Pilar: salía de visitar a su hijo y lo fusilaron en una esquina

Juan Sebastián Errubidarte tenía 26 años y cuatro hijos

Un joven de 26 años fue fusilado este martes de, al menos, dos disparos en la cara en el barrio Las Lomitas, del partido bonaerense de Pilar, por un sospechoso encapuchado que escapó corriendo del lugar. Por el misterioso crimen de este padre de cuatro hijos, que fue asesinado cuando salía de visitar a uno de sus chicos , hay dos hipótesis fuertes pero no se descarta nada.

Todo comenzó cerca de las 16 de este martes en Las Alondras, entre Santa María y Córdoba, en la zona Norte del Conurbano. Según pudieron reconstruir los investigadores, Juan Sebastián Errubidarte recién había salido de la casa de una de sus ex parejas, donde había ido a visitar a uno de sus hijos.

Errubidarte caminó una cuadra y, cuando llegó al cruce con Pedro Agustoni, fue interceptado por un sospechoso encapuchado que lo fusiló de dos disparos en la cara. “ Quedó tendido en el piso junto a las dos vainas, a metros de un kiosco ”, confiaron a Infobae fuentes del caso. Así lo encontraron los agentes de la Comisaría 1ª de Pilar y del Destacamento Agustoni cuando llegaron al lugar en el que, hasta última hora de ayer, trabajaron peritos de la Policía Científica.

Tras el crimen, el agresor se dio a la fuga. De eso da testimonio el video de una cámara de la zona que analizan los investigadores por estas horas. En la secuencia se visualiza a una persona encapuchada corriendo a toda velocidad minutos después de las 16 sobre la calle Pedro Agustoni. Venía desde el lugar donde se efectuaron los disparos.

El crimen ocurrió en el barrio Las Lomitas, del partido bonaerense de Pilar

Los investigadores conocieron en las últimas horas que Errubidarte había sido atacado con anterioridad hace dos años, en un caso que aun no llegó a juicio: había recibido dos balazos en las piernas en ese entonces. Por esa causa quedó imputado un sospechoso al que apodan “El Paraguayo”.

Por eso, no bien supieron del ataque previo, “El Paraguayo” quedó en la mira de los investigadores. Aunque en un primer momento fue el principal sospechoso del homicidio del joven padre, el hombre tiene su coartada para ese martes en la tarde en que acribillaron a Errubidarte. “Al momento del crimen estaba trabajando en un barrio cerrado en la localidad de Escobar. Está constatado con cámaras y con el fichaje que realizó al ingresar al lugar” , explicaron los investigadores del caso a Infobae.

Ante esto, y si bien no se descarta nada, hay dos líneas que son las más fuertes sobre el posible móvil del crimen. La primera habla de un ajuste de cuentas vinculado a una disputa por narcomenudeo. La segunda apunta a la actual pareja de una de las ex de la víctima, con quien tuvo un hijo que tiene apenas 10 meses.

“ La relación entre ellos no era buena. Él no le pasaba dinero para la manutención de la criatura y, por eso, tenían serios inconvenientes ”, explicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Lo cierto es que, según los peritos que revisaron el cuerpo, Errubidarte tenía una herida de arma de fuego “con orificio de entrada en la boca y salida por la nuca y/o al revés”. O sea, si bien eso deberá confirmarse en la autopsia, todo indica que lo fusilaron.

Sin testigos del crimen, el fiscal que investiga el caso, Germán Camafreitas Steffich, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 Distrito Pilar, trabaja con las declaraciones de los allegados a la víctima y el material que aportó la cámara de seguridad donde se ve a un sospechoso pasar corriendo. También, el fiscal dispuso una serie de allanamientos, aunque con resultado negativo.

La víctima junto a su hermana (Facebook)

A través de su cuenta de Facebook, una de las hermanas de la víctima, escribió un extenso posteo donde da cuenta de su dolor por el crimen.

“Pellízquenme porque todavía no lo creo, no creo que te hayan quitado la vida así porque sí. Quiero saber quién fue y por qué lo hizo. Sé que no fuiste un santo, sé que también lo saben todos los que te conocían, pero también sé que eras querido por todo el mundo porque fuiste una buena persona más allá de tus defectos. Siempre sacabas una sonrisa. Quiero saber por qué te quitaron la vida. Por qué dejaron a cuatro hijos sin padre”, escribió.

Y concluyó: “Sé que se van a decir millones de cosas, pero a la hora de hablar de lo que verdaderamente pasó nadie va a decir nada. (...) Hermanito vos solo sabés el dolor que estoy sintiendo. No puedo asimilar que ya no vas a estar más con nosotros (...) Mi hermano adorado, te amo y siempre estarás en mi corazón como lo más lindo (...) Te voy a llorar todos los días. Volá alto hermano, ya nos vamos a ver de vuelta. Descansá en paz. Te amo”.





