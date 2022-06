Inseguridad sin control: delincuentes atacaron una posta de la Bonaerense en Palomar y le robaron el arma una policía

Video: la agresión en la posta policial.

Ocurrió el miércoles último. Las imágenes son feroces. En el video, dos delincuentes -un hombre y una mujer- ingresan por la fuerza a una posta de la Policía Bonaerense ubicada en la zona de la Plaza Cattáneo, en Palomar, esquina de Bianco y Moraga. Con ímpetú, sin amedrentarse, arrastran a la policía que estaba destinada a la garita, la golpean y la despojan de sus herramientas de trabajo: arma de fuego, handy y chaleco antibalas. Luego, huyen.

Las imágenes también llevan la marca de agua del Municipio de Morón, con una alerta que lee “imágenes no aptas para difusión”. Sin embargo, se viralizaron entre efectivos policiales en sus grupos de WhatsApp durante las últimas horas, con extrema preocupación. Que a un policía de la fuerza lo aborden para robarle el arma -usualmente de civil, en la calle- no es una novedad. Que dos ladrones ingresen a una dependencia y ataquen es insólito. Una story en Instagram asegura: “Cuídense compañeras, van por sus armas y chalecos. Por suerte esta vez no se llevaron una vida. Estén atentas”.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae reconocieron el video y el ataque. “El handy fue hallado. Hubo un seguimiento con las cámaras y se encontró el momento donde lo descartaron. También el auto en el que huyeron habría sido identificado”, asegura una fuente en el Municipio.

Hoy, el delito es netamente más violento en la provincia de Buenos Aires. Hay una comparación simple para entenderlo, con la variación interanual entre 2020 y 2021 registrada en los expedientes de la Procuración bonaerense. Los homicidios en ocasión de robo se dispararon: de 27 casos en 2020 a 42 -7 de esta cifra fueron tentativas- en 2021, más del 55 por ciento. Sin embargo, los robos se mantienen casi igual, se pasó de 96120 a 96957 expedientes entre un año y otro. Más todavía, los expedientes por robo a mano armada, siempre según la Procuración, bajaron un 5 por ciento.

Los hurtos en general superaron los 76 mil casos, un aumento del 11 por ciento. Los autos hurtados en la calle para ser desguazados por repuestos o usados en robos violentos son otro negocio en auge, 8 por ciento de suba en los expedientes. Los casos reportados de abusos sexuales simples y violaciones subieron más del 25 por ciento.

Los robos y homicidios en Morón descendieron en leves porcentajes entre el año pasado y el anterior, también de acuerdo a la Procuración. Sin embargo, las denuncias por torturas y apremios ilegales a fuerzas de seguridad pasaron de 11 a 18 en la zona en la variación interanual. El abuso sexual simple en Morón también creció un 30% en denuncias, con las violaciones más de un 14%.

