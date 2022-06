Desesperada búsqueda de la abuela “Mima”: salió para llevar el perro a la veterinaria y desapareció

Martha Alicia, más conocida como Mima, desapareció esta mañana cerca de las 10

Martha Alicia (87), más conocida como Mima, salió este miércoles cerca de las 10 de su casa en la localidad bonaerense de San Isidro a bordo de su auto. Iba a llevar a su perro a una veterinaria de la zona, pero nunca llegó. Desde ese momento, su familia la busca intensamente. En ese contexto, la Policía Bonaerense revisa las cámaras de seguridad de la zona para ver si logran dar con algún rastro que permita ubicar a la abuela.

“Esta mañana salió con su perro raza Golden retriver, como hacía todos los días, y nunca llegó a la veterinaria. Estamos desesperados, la queremos encontrar ”, le dijo a Infobae Francisco, el nieto de la mujer. Y siguió: “Ya hicimos la denuncia y ahora la están buscando. Ella tiene problemas de memoria, pero nunca tuvo un episodio de este estilo, estamos preocupados”.

La última vez que vieron a Mima, la mujer vestía una polera negra, pantalón gris, botas negras y conducía un Honda Accord gris. Por el momento, la familia de la abuela desaparecida no tuvo novedades de los investigadores del caso sobre el paradero de la mujer. Por eso, paralelamente, lanzaron una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosaMima para alertar a los vecinos de la zona que la mujer está perdida.

“Mima habitualmente sale desde su domicilio y va por la calle Rivera Indarte. Luego, dobla en Nicolás Granado y toma la avenida Libertador hasta General Pueyredon, donde pocos metros más adelante está la veterinaria. Dado que General Pueyredon está en obra, sospechamos que se puede haber desorientado ”, explicó el nieto de la mujer.

“Por el momento creemos que se desorientó al salir de su casa. Revisamos sus cuentas bancarias y no tuvo movimientos. Por ese lado, estamos tranquilos, pero queremos encontrarla, ya pasaron muchas horas”, concluyó Francisco.

Mima tiene ojos celestes y el pelo rojizo y estaba con su perro.

El mensaje de difusión en redes sociales por parte de la familia

