Hallaron sanos y salvos a Lionel y Tabatha, los chicos de 13 años que estaban desaparecidos desde el jueves

Los dos adolescentes de 13 años de la ciudad de Banfield, Lionel Domínguez y Tabatha Morel, fueron encontrados sanos y salvos, después de que pasaran más de tres días completos desaparecidos y su familia los buscara desesperadamente.

Los pequeños aparecieron en la comisaría 2ª de San Fernando y la noticia fue confirmada por la madre de Tabatha a través de un mensaje de whatsapp que les envió al resto de familiares de los dos chicos.

Lionel y Tabatha eran amigos de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENSAM) de Banfield, a la que concurrían a turnos distintos. Según los grupos de amigos entre ambos, los dos chicos iniciaron un noviazgo unas semanas atrás. Aún se desconoce cómo se escaparon de sus casas y cuál fue el motivo de la desaparición de ambos, el pasado jueves por la tarde.

Según pudo averiguar Infobae, los chicos fueron vistos en un banco de la Plaza Mitre de la ciudad de San Fernando, en Tigre, por una vecina, que dio aviso a la policía de inmediato. Los chicos fueron llevados así por dos agentes a una de las comisarías de la zona, donde les dieron infusiones calientes y galletitas para desayunar.

“Desde las tres de la tarde del jueves que nosotros no tenemos vida. No dormimos, no comimos, no paramos. Fue recorrer e ir para todos lados. Yo sólo pido que esto sea un llamado de atención. Se tiene que activar la ley Micaela, tienen que hacer las cosas bien. Las comisarías se tienen que actualizar, tienen que tener más medios para poder moverse, no puede ser que vayas a la comisaría y está hecha pedazos. Saber que vas a una comisaría y no te van a tratar como si fueras un delincuente”, se lamentó Laura, la tía de Tabatha, en declaraciones al canal A24.

“Ahora queremos abrazarlos y saber que están bien. Lo demás, todo tiene su tiempo. Los padres sabrán qué hacer y los tíos estaremos para acompañar. Yo soy la madrina de Tabatha”, añadió.

Tabatha Morel tiene 13 años

La denuncia por averiguación de paradero se había radicado en la comisaría Quinta de Villa Fiorito. Soledad, la mamá del chico, comentó en diálogo con Infobae que no tuvieron ningún tipo de novedades durante todo el fin de semana.

Soledad contó que su hijo salió el jueves de su casa en Villa Albertina alrededor de las 12. Tenía educación física a las 13, pero faltó a la clase. Ese comportamiento le resultó muy extraño. “Nunca llegó tarde y esa mañana no hubo una pelea, nada raro. Él estaba normal”, dijo.

La información de la tarjeta SUBE de Tabatha, que vive en Villa Fiorito y para acudir al colegio debía tomar los colectivos 550 y 552, indicó que la adolescente se había tomado internos de ambas líneas y después se registró un viaje en el tren Roca y el pago de un boleto en el colectivo 126 en el barrio porteño de Constitución. Desde entonces, se les había perdido el rastro.

“Ella les avisó a sus compañeras que estaba llegando y, como nunca entró a la escuela, fueron sus mismas amigas quienes avisaron a preceptoría”, relató a medios zonales su madre, Daniela, y agregó que el celular de la menor estaba apagado, al igual que el de Lionel.

Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron los motivos por el que los dos adolescentes decidieron abandonar sus domicilios. En el transcurso del mediodía, los chicos se iban a encontrar con sus familias, quienes durante estos dos días recibieron la ayuda de profesionales para poder abordar el reencuentro después de semejante episodio.

Ante la falta de novedades, las familias de ambos adolescentes protagonizaron el sábado un corte en el cruce de Camino Negro y Recondo, en reclamo de la aparición de los dos chicos de 13 años.

“Queremos que se viralice que la búsqueda de nuestros hijos y que ellos sepan que los estamos esperando; que si tienen miedo por lo que pasó, que sepan que no los vamos a retar. Son muy chicos para andar en la calle y hace mucho frío”, afirmaron en su momento.

SEGUIR LEYENDO: