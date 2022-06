Giro inesperado y nueva hipótesis en el caso de la joven desaparecida en Berazategui tras ir a una fiesta

Silvana Soledad Galarza permanece desaparecida desde el 3 de junio pasado

Viviana Esquinal, la madre de Silvana Soledad Galarza, la joven de 20 años que fue vista por última vez el 3 de junio pasado en Berazategui, está desesperada. Los días pasan y ella sigue sin tener novedades de su paradero, y su teléfono continúa apagado. Su hija le había dicho que esa noche tenía una fiesta, pero nunca volvió a su casa.

Luego, Viviana mantuvo mensajes de WhatsApp durante el 4 y 5 de junio pasados con una persona que decía ser su hija, pero la mujer no estaba convencida de su identidad. La persona del otro lado del teléfono le dijo que no se preocupara. Esa explicación despertó los peores temores de esta madre que asegura que su hija fue arrastrada por alguien en contra de sus voluntad, y que podría estar en peligro.

Incluso, sospecha que una nueva amiga que la joven se hizo en la Universidad Jauretche -donde estudia para ser asistente social- sería la artífice de que ella haya abandonado sorpresivamente su hogar. La mujer no la conoce ni tampoco sabe su nombre, porque su hija le respondía con evasivas cuando intentaba averiguar sobre ella.

Luego de hacer la denuncia en la Comisaría 1ª de Berazategui, la causa quedó en manos de la UFI N°2 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Christian Granados, quien ordenó tareas a un equipo especializado en búsqueda de personas.



Si bien hasta el momento, la Policía Bonaerense no pudo dar con el paradero de Silvana, fuentes cercanas a la investigación le confirmaron a Infobae que un problema familiar habría sido el desencadenante de la situación.

“Por ahora no tenemos datos concretos de dónde puede estar, pero todo indicaría que está dentro de la zona y el reencuentro con su madre sería inminente” , señalaron fuentes con acceso al expediente.

La fiscalía tuvo un contacto con la joven. Al ser consultados sobre la sospecha de la madre, descartaron que sea otra persona la que le haya respondido los mensajes a Viviana. “Es Silvana, porque le hemos preguntado cosas concretas que solo ella puede saber, y respondió correctamente” , precisaron.

Las conversaciones se produjeron a través de las redes sociales que utiliza la joven, ya que su celular sigue inactivo. “La chica está fuera de peligro, se ausentó por voluntad propia y porque no se llevaría del todo bien con su mamá”, aseguraron.

En los últimos días, personal de la UFI N°2 de Berazategui recolectó testimonios de amigos y de compañeros de facultad de la joven, que sustentarían esa hipótesis por más que su madre diga todo lo contrario.

Viviana describió a su hija como una chica “buena y muy sana, que no le gusta ir a bailar, no toma, no fuma y tampoco se droga”. Además, dijo que es una joven “muy ingenua y dócil, muy fácil de manipular”. Este mediodía, la mujer fue citada en una comisaría de su zona, donde la pusieron al tanto de las últimas novedades de la investigación.

“Me dijeron que se contactaron con ella a través de Instagram y que les aseguró que nunca había dicho que no iba a volver. Reiteró que, por ahora, no podía volver porque está lejos” , remarcó Viviana a Infobae.

“La Policía le dijo que le daba hasta hoy para que se presentara en cualquier comisaría para constatar que no estaba siendo retenida contra su voluntad. Caso contrario, la persona con la que está será acusada de secuestro y podría ir presa”, precisó la mujer, quien insistió en que mantiene “una buena relación con su hija”.

“Es cariñosa conmigo y muy agradecida. Siempre estoy pendiente de sus estudios y le consulto todo el tiempo por dónde anda, y ella me contesta. No es que se enoja. Tenemos discusiones como cualquier madre e hija”, admitió.

Viviana descartó que su hija se haya fugado con algún chico: “Ella siempre me negó que tuviera novio. Yo la veía jugando con un chico en red pero me aseguraba que solo eran amigos virtuales, que nada que ver. Nunca la pasó a buscar nadie por mi casa”, siguió.

Este lunes será un día clave en la investigación. “La conversación con la Policía me dejó un poco más tranquila, solo quiero que aparezca y termine esta pesadilla” , concluyó Viviana, quien está a la espera de que suene su celular con buenas noticias.

