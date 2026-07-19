La tabla de títulos de los campeones de la Copa del Mundo y el listado de las selecciones más ganadoras de la historia

España le ganó a la Argentina en el alargue y se consagró campeón del Mundo por segunda vez (Foto REUTERS/Mike Segar)

El Mundial 2026 coronó este domingo a España como el 23° ganador de su historia. La Roja se impuso por 1 a 0 sobre Argentina en el MetLife Stadium de New York/New Jersey con gol de Ferrán Torres y bordó la segunda estrella en su camiseta.

La Albiceleste disputó la séptima final del mundo en su historia y no pudo obtener el cuarto título de estas características. Con estos registros, los dirigidos por Lionel Scaloni son el segundo seleccionado con más finales jugadas detrás de Alemania (8) e igualando a Brasil (7). Con las conquistas de 1978, 1986 y 2022 , Argentina registró caídas en 1930 (4-2 ante Uruguay), 1990 (1-0 vs. Alemania), 2014 (1-0 contra Alemania) y 2026 (1 a 0 contra España).

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Las finales que disputó cada selección a lo largo de la historia (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

La Furia Roja, que llegó a lo más alto del podio de una Copa del Mundo por primera vez en 2010 con la recordada victoria sobre Países Bajos (1-0) en Sudáfrica, logró este domingo su segundo Mundial. En cuanto a las finales disputadas, ya figura en la misma línea que Uruguay, Hungría y República Checa (registrada como Checoslovaquia).

Sólo 8 seleccionados en la historia llevaron a sus vitrinas un ejemplar del campeón del Mundial entre el anterior trofeo Jules Rimet y la actual Copa del Mundo (entregada desde 1974): no hubo nuevo campeón en este 2026. España igualó la línea de Uruguay y Francia con 2.

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La tabla con todos los campeones del mundo (Diseño: Cristian Méndez / Infobae)

El pentacampeón Brasil sigue como el seleccionado más ganador de la historia en los Mundiales, mientras que Argentina permanece como el país con más títulos en el mundo entre sus 3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalíssimas, 1 Copa Confederaciones y 1 Copa Panamericana.

España, que se consagró campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia en 2024, figura actualmente con 7 coronas de importancia a nivel selecciones con 2 Mundiales y 1 Liga de las Naciones UEFA.

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Hay que tener en cuenta que ambas selecciones tienen pendiente otro título oficial que podría modificar sus vitrinas: la Finalissima entre el campeón de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024 se iba a disputar en marzo del 2026, pero por un conflicto bélico en Medio Oriente se postergó sin fecha oficial de disputa hasta el momento. Argentina y España iban a protagonizar ese encuentro.

Tras esta cita, España tendrá además por delante la edición 2026/27 de la Liga de las Naciones UEFA y la Eurocopa 2028 que se organizará en Reino Unido-Irlanda. Argentina tendrá la Copa América del 2028, todavía sin sede oficial.

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