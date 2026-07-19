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El gol de Ferran Torres con el que España le ganó la final del Mundial a Argentina: la molestia física de Simeone que lo favoreció

El español puso el 1-0 a los 105 minutos en New Jersey

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A España le costó más de 105 minutos poder romper el cero en el marcador de la final del Mundial 2026 frente a una Argentina disminuida. El autor del tanto fue Ferran Torres, quien aprovechó que Giuliano Simeone sintió una molestia en el inicio de la jugada y no lo pudo seguir.

La Albiceleste logró resistir el desarrollo adverso tras las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero y la expulsión de Enzo Fernández en el cierre del tiempo regular, pero el inicio de la segunda mitad del tiempo extra la encontró vulnerable en la defensa.

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Luego de un centro cruzado desde la derecha, que Emiliano Martínez no pudo descolgar por una confusión con Nahuel Molina, Nico Williams apareció por detrás y le dejó el balón servido a Torres. El español no dudó y remató de primera para vencer la resistencia del Dibu. El detalle estuvo en que Simeone no llegó a cubrir porque sintió una molestia cuando Argentina intentó atacar.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Gol de España
El derechazo de Ferran Torres (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

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