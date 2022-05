Berni justificó a los policías que le dispararon a un rugbier en Moreno: “Hasta el momento actuaron de manera correcta”

Secuencia completa de la persecución en la que un rugbier de 19 años terminó baleado por la Policía Bonaerense.

La familia de Tomás Lautaro Kruger, el joven de 19 años que recibió tres disparos por parte de agentes de la Policía Bonaerense por cruzar un semáforo en rojo, expuso su indignación después de las declaraciones públicas del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que justificó el accionar de los efectivos .

Jorgelina Kruger, la madre del joven que se recupera en una clínica privada de Morón, reconoció que su hijo efectivamente cruzó un semáforo en rojo por la avenida Gral. San Martín, poco antes de llegar a la entrada del barrio privado Álvarez del Bosque, pero que eso no justifica que el joven reciba tres tiros por parte de agentes.

“Mi hijo pasó en rojo porque es una zona bastante fea. Creo que nadie de Moreno respeta dos o tres semáforos que están ahí porque realmente es un lugar feo. No está bien lo que hizo, pero bajo ningún punto de vista se justifica que por pasar un semáforo en rojo termine con tres tiros ”, aseguró la mujer en declaraciones al programa El Exprimidor, en Radio Colonia.

A raíz del incidente y una vez que salieron los videos a la luz, la lupa quedó puesta sobre el accionar de los policías que chocaron la camioneta Hilux de Kruger y que luego le dispararon al joven de 19 años cuando éste intentaba escaparse nuevamente.

“La versión que tengo es que parecía que iba a disparar. Pónganse en el lugar de un policía que está enfrente de una persona, de noche, que no ve ni siquiera lo que hay adentro del vehículo, y que puede ser blanco fácil de alguien a quien venían persiguiendo”, aseguró Berni al ser consultado sobre el incidente.

“ Yo tengo serias dudas de que los oficiales hayan actuado bajo mala praxis . Por todos los elementos de prueba que tengo, esto no quiere decir que haya nuevos elementos y cambie de opinión, con lo que tengo: un vehículo que estuvo en fuga durante 15 minutos, que fue perseguido por tres patrulleros, que en ningún momento intentó parar. Inclusive, el último patrullero que lo encierra, venía con las balizas con todo y se volvió a dar a la fuga. Me parece que los policías actuaron hasta el momento de manera correcta ”, agregó el ministro

“Me llama la atención que los dos oficiales hayan reaccionado al mismo tiempo, por lo tanto, hay que ver qué es lo que va a decir el fiscal. Por lo pronto, (a los efectivos) obviamente se los separa preventivamente (de la fuerza), pero me parece que tendremos que preguntarnos por qué (el joven de 19 años) no paró, y que dos oficiales hayan tomado la decisión de disparar de manera simultánea, es muy raro”, completó Berni, en declaraciones al canal TN.

Berni, además, indicó que hubo una “imprudencia muy grande” por parte del joven conductor, a quien acusa de haber protagonizado un intento de escape del control policial durante al menos 15 minutos. También deslizó la posibilidad de que el joven haya portado algún objeto ilegal dentro de la camioneta y que lo haya arrojado a la vía pública durante el presunto intento de huida.

“En el momento que fue neutralizado no tenía armas. Eso no quiere decir que en el camino de 15 minutos haya descartado cualquier cosa que tenía dentro del auto. Aparte, yo escuché los audios del 911, todo fue grabado por eso, los vehículos fueron en apoyo porque lo pidió el 911. Justamente, uno de los problemas fue que si se le da la indicación de que pare, durante 15 min se dio a la fuga y cuando lo detiene el patrullero se da nuevamente a la fuga, en un vehículo de noche, blindado, sin saber lo que pasaba adentro, me parece que es una imprudencia muy grande”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense.

“Yo no avalo la mano dura bajo ningún punto de vista. Entiendo lo que significa la mano justa y hay leyes y reglas que cumplir. Si un ciudadano se da a la fuga durante 15 minutos y no hace lo que debe hacer, está exponiendo su vida gratuitamente”, sentenció.

A raíz de estas palabras, la madre del joven herido profundizó su enojo e indignación con el accionar de la fuerza pública.

“Lo acabo de escuchar a Berni. Qué puedo esperar de la Policía cuando él ve las cosas de las manera que él quiere ”, se lamentó Jorgelina.

En el video que se difundió entre la opinión pública en el transcurso del domingo, se ve a Kruger intentando ingresar con su camioneta en uno de los portones de entrada del barrio privado donde vivía. Después de unos segundos, una camioneta policial, sin las sirenas encendidas y sólo con un farol de las luces bajas funcionando, llega a toda velocidad a la entrada del country y choca con el costado a la camioneta Hilux.

En ese instante, Kruger intenta dar marcha atrás para volver a escapar y los agentes, un hombre y una mujer, salen del patrullero y le disparan al joven. Finalmente, Kruger retoma el recorrido con su camioneta y, ya herido, vuelve a frenar a los pocos metros.

“Él no vio ninguna sirena azul para decir, bueno viene la policía y freno. En principio pensó que le querían robar porque venía la camioneta sin la sirena, se le pega demasiado, él intenta evadir la ruta, en un momento y después la retoma. Ahí le apunta con un arma y él no ve el uniforme policial, lo primero que ve es que le están apuntando con un arma”, explicó la madre.

El momento en que uno de los policías apunta a la camioneta conducida por Kruger

Por el momento, Kruger se encuentra internado en la Clínica Modelo de Morón. Uno de los disparos le provocó una fractura de un hueso del brazo y otro pareció comprometer una fase nerviosa del pie izquierdo.

“Por lo que me dijo el cirujano, si no fuera por el hueso, la bala seguía de largo y llegaba hasta el pulmón. Anoche lo operaron, le limpiaron la herida en un pie. Ahora tienen que ver cómo evoluciona la herida para intentar hacerle una segunda operación y ponerle una prótesis”, explicó Jorgelina.

A su vez, la madre del joven contó cómo fueron esos minutos de desesperación, entre las 00 y la 1 de la madrugada del domingo, cuando junto con su esposo se enteraron de la noticia.

“En realidad, nos estábamos por acostar porque veníamos de cenar con mi otro hijo. Lo llaman por teléfono a mi esposo, le dicen si se puede acercar a la puerta del barrio. Cuando estamos llegando, vemos el patrullero contra el portón y salimos y yo veo la camioneta. Y lo que menos iba a pensar fue que lo baleó la policía. Yo pensaba que alguien lo chocó, le quisieron robar. Pero nunca vas a pensar eso”, afirmó.

“Mi hijo tenía barro hasta en los dientes. Lo tenían esposado con el brazo todo quebrado, tirado en el piso. Yo no sabía si se estaba muriendo porque tenía toda la pierna chorreada de sangre, no sabía qué tipo de herida tenía, si iba a llegar al hospital”, describió entre llantos.

