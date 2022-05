El drama de la violencia en Rosario: habla la madre del chico asesinado por el sicario que no podía dejar de matar

Testimonio: el sicario Caffeina en la causa.

En medio de las estadísticas se cavan tumbas. Ayer por la tarde, Infobae dio a conocer una conversación escalofriante captada en el marco de una investigación de la Justicia federal contra una banda de Rosario dedicada a la venta de droga, centrada en las localidades de San Lorenzo y Ricardone. En el diálogo, Nicolás Martín Caffeina, de 21 años, un presunto sicario, le suplicó a su madre que lo interne porque no quería “matar a más gente”.

“Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami”, reveló: “Estoy tirado. No quiero matar a más gente, mami. Me pudrí de matar gente.

Ayer, tras esta revelación, salió a la luz un crimen que habría cometido el confeso sicario. Se trata del asesinato de Sebastián ‘El Oso’ Mandón, un ex jugador de rugby del Club Provincial de Rosario que fue atacado a tiros el 15 de octubre del año pasado en un complejo FONAVI de la zona sudoeste de la ciudad, un crimen que sigue impune. Fue Rosa Muñoz, la propia madre de Mandón la que se comunicó con Infobae. Las coincidencias en el relato la alarmaron. Caffeina hablaba de un viernes de octubre.

“El crimen de mi hijo fue el único que ocurrió un día viernes en octubre del año pasado en Rosario y en toda la región. No tengo lugar a dudas que es su homicida. De hecho, desde la Fiscalía de Rosario me habían adelantado que el sospechoso era de Ricardone y la conversación fue hecha desde esa localidad”, comentó. “Yo me enteré de esta charla antes del 24 de diciembre, de las fiestas. A ese chico se le cayó el revólver en la vereda cuando mató a mi hijo. Fue antes de que se subiera a un Peugeot 308 blanco con el que se fugó”, añadió Rosa.

Infobae consultó al fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, a cargo de la causa de Mandón, y afirmó que efectivamente tiene como sospechoso del crimen a Nicolás Caffeina.

"El Oso" Mandón: la última foto que le tomó su madre.

El crimen de Sebastián Mandón hasta el momento no tiene detenidos, pero ahora con la caída de Caffeina, el fiscal provincial Spelta podría avanzar en una eventual acusación por el homicidio ocurrido en el barrio Latinoamérica, donde “El Oso” recibió disparos en la nuca y en la espalda después de bajarse de una moto.

Rosa recordó que su hijo “tenía un problema de dependencia” con el consumo de drogas. Y enfatizó que para ella, a su hijo “lo entregaron” sus amigos, a quienes calificó como “mala junta”.

“Ese 15 de octubre a las cinco de la tarde mataron a mi hijo. La cámara lo toma a Sebastián con un chico en moto que vive en el mismo monoblock. Se bajan con un paquete. Pararon y ahí lo mataron”, sostuvo.

Una foto de “El Oso” ilustra esta nota. Rosa recuerda: “Esta foto se la saco la tarde del día anterior a que lo mataran, cuando termino de trabajar. Estaba feliz que había conseguido trabajo en la cooperativa”. Es, literalmente, la foto final.

