Brutal ataque en la zona roja de La Plata: balearon desde un auto a una trabajadora sexual y militante trans

Jesica Garces, la víctima, tiene 42 años y es oriunda de Ecuador

Una mujer trans de 42 años fue baleada este fin de semana en La Plata y debió ser internada de urgencia tras el ataque, que aún está en plena investigación.

La violenta secuencia ocurrió este sábado a la madrugada en el cruce de las calles 1 y 61, en el área conocida como la “zona roja” de La Plata, marcada por episodios de violencia. En esa esquina fue encontrada la víctima, Jesica Garcés -una trabajadora sexual y militante trans de nacionalidad ecuatoriana- tendida sobre el asfalto con tres disparos: uno en el abdomen y dos en sus piernas.

Luego de que los vecinos alertaran a la Policía Bonaerense de lo que había ocurrido, Jesica fue trasladada de urgencia en un patrullero al Hospital San Martín, donde continúa internada en observación, pero estable. Según medios platenses, en el traslado la víctima llegó a comunicarle a los efectivos que todo comenzó con una discusión que mantuvo con tres hombres que se acercaron a ella en un auto.

La pelea eventualmente escaló y terminó con las tres detonaciones.

La investigación del hecho está ahora en manos de la fiscal Virginia Bravo, a cargo de la UFI N°7 de La Plata, en conjunto con la Comisaría 9°

Fuentes de la causa señalaron a Infobae que de acuerdo a lo relatado por la víctima la primera hipótesis sobre el hecho apunta a una tentativa de robo. Sin embargo, los investigadores piensan que podría tratarse de una tentativa de homicidio criminis causa.

Jesica, que es oriunda de Ecuador pero vive en Argentina hace más de 10 años, es militante en la organización platense OTRANS, que aboga por los derechos de la comunidad travesti trans en Argentina, cuya expectativa de vida aún ronda entre los 35 y 40 años, según estimaciones oficiales.

“No sabemos nada en concreto de lo que pasó. Pero las compañeras denuncian constantemente que son personas que van les roban su dinero o les piden droga a cualquiera de ellas y, sino, hay represalias. Así mataron en el 2020 a Roberta Carbajal”, explica Claudia Vázquez Haro, presidenta de la agrupación.

El crimen al que hace referencia Vázquez Haro, ocurrió el 1 de febrero de 2020, a apenas una cuadra del lugar donde fue atacada Jesica, en la esquina de 1 y 62. Carabajal, una mujer trans peruana de 45 años, fue asesinada en ese cruce de cuatro puñaladas por dos jóvenes con los que ya había tenido conflictos.

Garces (izquierda) junto a sus compañeras de OTRANS Argentina

Dos hermanos de Berisso, Ignacio y Julián Garay, de 26 y 23 años, fueron detenidos e imputados por el delito de homicidio doblemente agravado por premeditación y criminis causa en concurso real y robo calificado por empleo de arma blanca. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, elevó a fines de 2020 a juicio la causa, que aún no tiene fecha de inicio.

La violencia en esta zona de La Plata, donde habitualmente se registran peleas callejeras, robos y episodios como el del sábado, preocupa a los vecinos del barrio, que buscan hacer modificaciones en torno al nuevo código de convivencia urbana de la ciudad.

Por este motivo, para esta semana está programa una reunión entre representantes comunales junto a enviados de los ministerios de Seguridad y de la Mujer de la provincia, además de la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad, con el objetivo de proponer nuevas opciones para reubicar la Zona Roja y establecer nuevos controles.

La agrupación que nuclea muchas de las trabajadoras sexuales de la zona, sin embargo, no fue convocada. “Como organización no fuimos convocados, como tampoco nos llamaron para la sanción del nuevo código de convivencia. No nos sorprende”, dice Vázquez Haro.

