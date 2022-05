“No vayas a hacer nada raro, mi vida”: nuevo chat entre Sebastián Villa y la mujer que lo denunció por abuso sexual

La mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual, aportó este mediodía más pruebas al expediente que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora. Junto a su abogado Roberto Castillo, anexaron una conversación de Instagram que se habría producido al día siguiente del hecho denunciado. En esa charla, la joven denunciante le recrimina al futbolista por lo sucedido, a lo que Villa le pide que no “haga nada raro” y que piense en su familia. “Te tengo miedo”, le comenta ella.

El nuevo chat presentado ante la Justicia

Por otro lado, algunos minutos después de las 13 finalizó la pericia psiquiátrica a R.T.D, la víctima, donde los profesionales le consultaron sobre los denunciados y sobre su infancia. De esta pericia también participaron peritos de parte, propuestos por la defensa de Villa.

En cuanto a la captura del chat presentado hoy, el primer mensaje es por parte de la víctima. “Yo lo sé. Yo te he cuidado siempre”, le dice. A lo que el delantero le responde: “Hablemos. Por eso”. En el mensaje siguiente la mujer le reprocha: “Pero no merecía esto”.

La respuesta a esto es un tanto más larga. El jugador se explaya y le suplica.

“Yo se que tu me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tu sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, responde el delantero colombiano.

Además, en una primera parte del diálogo, en otras de las capturas que fueron aportadas ante la Justicia, se lee a la mujer: “Te tengo miedo. No quiero”. A continuación, él le responde: “Dame la dire, mi reina”. Ella es certera en su respuesta: “Ya tomé una decisión”.

“Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”, replica el futbolista. “No sé. Yo te he cuidado siempre”, contesta ella. Él replica: “Hablemos”.

"Te tengo miedo", el comentario de la mujer en el chat

En este escenario y bien evitó pronunciarse puntualmente en relación al caso cuyo protagonista es Villa, el futbolista de Boca Juniors que ayer quedó formalmente imputado en la causa donde se lo investiga por el abuso sexual con acceso carnal de una joven, el presidente Alberto Fernández dijo hoy durante una entrevista radial que le provoca “un profundo asco” el hecho de que un hombre decida someter sexualmente a una mujer.

“La sociedad argentina no puede soportar conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar. La Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea, y cada argentina, argentino o argentine que viva en este país debe ser respetado en la condición que elige él”, consideró inicialmente Fernández, durante el reportaje que brindó esta mañana a Radio Con Vos, tras ser consultado por el escándalo que rodea al delantero colombiano.

En la jornada de hoy, la ginecóloga del Hospital Penna que había sido citada a declarar por la Justicia avisó que estaba enferma y no se presentó. Ella es, según la denunciante, quien determinó y constató la existencia de lesiones en la zona vaginal. Su declaración se pasó para la próxima semana. Ayer el futbolista compartió una publicación en sus redes sociales con una frase que generó cientos de comentarios: “El lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita”. Además, se filtraron algunos chats entre el colombiano y la mujer que lo acusó.

El testimonio de la profesional, resulta clave en el expediente porque la víctima contó que, al día siguiente del abuso, se atendió en el Hospital Penna con la ginecóloga. Hay dos documentos en el expediente que hablan de este punto: una constancia donde se certifica que la víctima efectivamente concurrió al nosocomio y un certificado en donde la médica escribió que la víctima tendía una cervicopatia periorificial. Las fiscales buscaban en el día de hoy que la especialista corrobore que la letra, la firma y el sello en el certificado le corresponden y, en el mejor de los casos, que dé alguna especificación de lo que recuerda de ese día.

Por otro lado, en las ultimas horas llegó a la fiscalía una confirmación importante. En su relato, la víctima había señalado que un vecino llamó esa noche al 911 por sus gritos. Eso se logró corroborar. Tanto la llamada, como el arribo de los efectivos, quedó certificado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Los resultados de la pericia psiquiátrica que se realizan en la jornada de hoy viernes, se esperan que estén listos para comienzos de la semana próxima. Es una de las pruebas que la Justicia espera con más ansias, al igual que la declaración de la medica que hoy quedó suspendida.

SEGUIR LEYENDO