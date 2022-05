La causa contra Sebastián Villa: el documento que prueba que la víctima se atendió en el hospital Penna

En las últimas horas, el expediente en el que se investiga a Sebastián Villa por el delito de abuso sexual con acceso carnal recibió un documento clave. Fue aportado por Roberto Castillo, el abogado de la víctima que denunció al futbolista. Se trata de un informe del Hospital Penna en donde se certifica que la mujer efectivamente se atendió el 28 de junio, dos dias después del ataque, tal como lo declaró la joven ante la fiscal del caso.

Este viernes por la mañana se presentará en UFI N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, a cargo de Vanesa González, la médica que atendió a la denunciantes, en lo que se cree que será un testimonio fundamental.

El documento está fechado el 2 de marzo del 2022. Ese día, la víctima fue a solicitar un comprobante de su asistencia al hospital de Parque Patricios. En la constancia, al que accedió Infobae, dice: “Atento a lo solicitado por la interesada, se cumple en elevar fotocopia del folio N°103 del libro de rechazos del área de tocoginecología, donde consta la atención de la señora R.D, el dia 28 de junio de 2021” . El certificado lleva la firma del jefe de la Unidad de Guardia del Hospital Penna.

Ahora, la profesional que la atendió ese 28 de junio deberá ratificar bajo juramento qué fue lo que vio en el cuerpo de la víctima y, sobre todo, si la constancia y la firma en la que quedó registrada la situación, le pertenecen.

Efectivamente, el lunes pasado cuando declaró ante la fiscal González, la víctima relató que el abuso denunciado se produjo en la noche del 26 de junio y que asistió al Hispital de la Ciudad, dos días después. “Me preguntaba si me gustaban sus compañeros, y Cardona. Yo estaba acostada boca abajo. No podía mover la cabeza ni nada de mi cuerpo, no podía respirar y él seguía. Yo sentía que él lo estaba disfrutando, no paraba y a mi me dolía todo”, fue uno de los tantos pasajes estremecedores de la joven durante su declaración.

El documento sobre el certificado del hospital Penna, al que accedió Infobae, se conoce el día en que le llegó al futbolista de Boca la notificación sobre la imputación que pesa en su contra. Como contrapartida, el abogado defensor del delantero propuso una perito de parte para participar del peritaje psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días.

Para Castillo, que patrocina a la víctima, con la prueba aportada hasta el momento, Villa “debería ser llamado a prestar declaración indagatoria” y “no sería descabellado” que le dicten la prisión preventiva debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad.

Lo cierto es que la defensa de Villa pidió una eximición de prisión y la Justicia se lo rechazó. Este miércoles, el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Mafucci Moore, rechazó la solicitud de Villa, según confirmaron fuentes cercanas al expediente a Infobae.

Las mismas fuentes explicaron que el juez se fundamentó en que “no es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria”.

SEGUIR LEYENDO