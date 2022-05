La prueba clave del caso: citaron a declarar a la médica que revisó a la víctima de Sebastián Villa tras el presunto abuso

Sebastián Villa, todavía titular.

Hoy, la cuenta de Twitter de Boca Juniors le deseó un feliz cumpleaños número 26 al delantero colombiano Sebastián Villa, lo que generó fuertes críticas en la red social. Menos de 24 horas antes, la Justicia de Lomas de Zamora había rechazado un pedido de eximición de prisión de su defensa en la causa que lo investiga por abuso sexual, dejándolo abierto a un posible pedido de detención.

Mientras tanto, la recolección de pruebas en su contra continúa. La causa tendrá mañana una de las jornadas más importantes. A las 9 de la mañana, se presentará en la Fiscalía N° 3 de Esteban Echeverría la médica del hospital Penna que atendió a la mujer que denunció al delantero. Según contó la víctima, al día siguiente del supuesto abuso, se presentó en el hospital y la doctora que la revisó le confirmó que tenía “lesiones compatibles con abuso sexual”. Esto quedo asentado en documentación firmada por la profesional que la clínica ya aportó a la causa. Ahora, la médica deberá ratificar bajo juramento qué fue lo que vio en el cuerpo de la víctima y, sobre todo, si la constancia y la firma en la que quedó registrada la situación, le pertenecen.

Además, mañana viernes se le realizará a la víctima, R.T.D, la pericia psiquiátrica. El objetivo de las fiscales es saber si el relato de la mujer es verídico y si no fabula, un procedimiento habitual en estos casos. Para esto, la defensa de Villa ya presentó peritos de parte que estarán presentes en el procedimiento.

La citación a la especialista.

Con respecto a su visita al Penna, en su declaración del lunes la víctima relató detalles que ayudaron a las investigadores a identificar a la médica. Tal como contó Infobae, R.T.D dijo que “en el hospital me atiende una ginecóloga. Yo no quería decir nada, yo me quebraba. No recuerdo el nombre de la doctora pero está escrito. De hecho, la traté mal porque yo no quería contar y ella me preguntaba qué era lo que había pasado. Cuando me revisa, me dice que eso era propio de un abuso sexual, me pregunta si tuve un abuso, si me violaron y le digo que sí”.

Luego, añadió la explicación de por qué se fue del hospital sin una constancia de su consulta: “La médica me pregunta si fue mi novio o una pareja, y me dice que, por más que fuera mi pareja, eso era una violación. La doctora me dice que abajo habían dos policías y que podía hacer la denuncia en ese mismo momento. Yo le pedía algo para el dolor. Había una aprendiz al lado de la doctora que se queda al lado de ella. Yo no tenía fuerzas para denunciar ahí. La ginecóloga me revisó mis partes íntimas y me recetó medicación.”

“Ella sale del consultorio, me deja con una chica jovencita, la aprendiz, pero yo agarré la receta de ella y me fui. No se si salió a buscar a la policía, pero se va, me dio miedo. Estaba destrozada” , completó.

Luego de este testimonio del día lunes, en una declaración que duro más de seis horas, las fiscales solicitaron al Penna que envíen la historia clínica de la víctima y toda documentación referida a ella. Eso ya sucedió, y el informe pedido llegó a manos de la Justicia. Rápidamente lo enviaron al Cuerpo Médico Forense para que lo analice y genere un informe. En paralelo, llegó la citación para la ginecóloga. Esta mañana las investigadores enviaron un oficio a la PFA, para que notifique personalmente a la médica.

En las últimas horas, el abogado que representa a la víctima, Roberto Castillo, aportó una serie de chats que la víctima habría tenido con Villa y, además, capturas de una historia de Instagram. En esas publicación, la joven denunciante mostró selfies que serían del día de abuso, previas al hecho, y dentro de la casa del futbolista. Ahora esas imágenes fueron enviadas a ser analizadas.

Mientras tanto, Sebastián Villa cumple hoy 26 años y se preparar para ser titular el domingo frente a Tigre. A priori, y por el avance veloz de la causa por abuso, no tiene mucha para festejar.

SEGUIR LEYENDO: