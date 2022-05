El asesino al volante de Palermo quedó preso y fue embargado por 300 millones de pesos

Video exclusivo: así fue el impresionante choque en Palermo

Roberto Patricelli, el empresario acusado de homicidio simple por dolo eventual y lesiones agravadas y leves tras el choque fatal que protagonizó en Palermo y donde murieron un joven de 23 años y una adolescente de 15; quedó preso y fue embargado por 300 millones de pesos, dijeron fuentes con acceso al expediente a Infobae .

Así lo resolvió la Justicia porteña este jueves tras una audiencia donde se trató la prisión preventiva del imputado. Además, se decidió que la causa pase de oficio al fuero nacional.

“El fiscal auxiliar Alejandro Pellicori, que actúa en flagrancia, reunió pruebas para convencer al juez de darle preventiva para que no se fugue” , explicaron las fuentes consultadas por este medio, y detallaron que quedó preso e imputado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves y en concurso ideal con lesiones leves”.

El empresario, que estaba detenido desde el domingo en la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad, enfrentó a la jueza Claudia Álvaro en la audiencia que se fijó luego de que el fiscal auxiliar Alejandro Pellicori indagara e imputara al conductor del BMW: el acusado dijo, ese día, que no recordaba nada del siniestro vial.

"No recuerda lo que pasó", dijo el abogado del empresario que atropelló y mató en Palermo

Este jueves y en compañía de su abogado defensor, Diego Olmedo; Patricelli pasó más de cuatro horas en el edificio de los tribunales porteños, ubicado en Suipacha 150. La audiencia comenzó a las 10.30, luego se pasó a un cuarto intermedio para que se resolviera si seguía preso o se iba en libertad y, finalmente, pasadas las 14.30, se retomó y el empresario escuchó la decisión de la Justicia.

A las 15.18 de este jueves fuentes judiciales informaron que Patricelli quedaba detendido con prisión preventiva y que era embargado por 300 millones de pesos. Además, también se detalló que la Justicia porteña declaró incompetente y la causa pasó a Nación de oficio.

El caso, hasta esta audicencia, todavía estaba en manos de la Unidad Fiscal Norte del MPF porteño, pero se sabía que por la gravedad del delito que se le imputaba podía cambiar de fuero .

Roberto Patricelli el martes cuando fue indagado (Roberto Almeida)

La principal prueba que complica a Patricelli es la pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que determinó que había acelerado su camioneta BMW M3 a más de 150 kilómetros por hora. El test de alcoholemia realizado tras el choque reveló 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, apenas un decimal sobre el permitido legal. También se le extrajo sangre para medir la cantidad de alcohol presente u otras sustancias. Sin embargo, la aceleración es algo que no puede explicar.

El martes Patricelli enfrentó al fiscal tras pasar dos noches en una celda de la Policía de la Ciudad. Llegó esposado, se fue esposado. “Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada“, sostuvo el defensor al salir.

Este miércoles se le hicieron exámanes físicos en el hospital Rivadavia donde constataron que Patricelli tenía golpes superficiales. No le hicieron estudios piscológicos no psiquiátricos.

Roberto Patricelli

Lo ciertoe es que si Patricelli no lo recuerda, ¿quién podría explicar qué pasó dentro del BMW? Junto al empresario aduanero viajaban su hija y su hijastra . Ambas salieron del BMW por sus propios medios, sin heridas. Una de ellas se vuelve testigo clave, la otra no tiene obligación de testificar en contra de su padre. Todavía no fueron citadas por la Justicia.

Sin embargo, que declaren en el contexto de la causa no es algo tan simple. “Ambas están en estado de shock”, aseguró una fuente cercana a ellas. La hija de Patricelli tiene 13 años y la hijastra, 21: en este caso, reconocen las mismas fuentes, la cuestión del vínculo es legalmente más difusa.

Según fuentes del Ministerio de Salud, de los dos heridos que quedaban internados en hospitales porteño, uno recibió el alta. Se trata del joven de 25 años con traumatismo de cráneo leve, que incluye una fractura, y al que finalmente decidieron no someterlo a una cirugía. Otro hombre de 39 años se encuentra en terapia intensiva con traumatismo de cráneo grave. Su estado es crítico.

Víctimas: Jenismar y Juan Márquez

En el choque, Por el impacto perdieron la vida Juan Márquez, un joven de 23 años, y su sobrina Jenismar, de 15, que sufrió muerte cerebral y falleció poco después en el hospital Fernández. Ambos sufrieron fuertes traumatismos de cráneo. Juan, además, sostuvo heridas diversas, todas consideradas graves.

