El asesino al volante de Palermo dice que no recuerda nada del choque

Roberto Patricelli, el asesino al volante que atropelló y mató a dos personas con su auto en Palermo, fue indagado ayer durante cinco horas en el tercer piso del edificio la sede Comunal N°13, donde funciona la sede la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 porteña. Le imputaron el delito de homicidio con dolo eventual y fue el abogado del detenido quien contó lo que dijo su defendido: “ No recuerda nada de lo que pasó” .

“Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán y ahora está yendo al médico por eso. Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada. Iba con las hijas ”, sostuvo ante los medios Diego María Olmedo, el abogado defensor de Roberto Juan Patricelli.

“No hay certezas en el expediente, solo una pericia que indica que iba a altísima velocidad, según la pericia. Vamos a tratar de analizar la situación para demostrar que una breve ingesta de alcohol al mediodía no puede ser un reproche con una persona que maneja 6 o 7 horas después y que no está en estado de ebriedad. No estaba en estado de ebriedad”, amplió el letrado.

Tras la presentación de las pruebas, el fiscal auxiliar Alejandro Pellicori, decidió imputar a Patricelli por homicidio con dolo eventual, lesiones agravadas y lesiones leves . Luego, pidió formalmente la fijación de audiencia de prisión preventiva, que se hará este jueves a las 10:30.

El domingo, a las 21:18, Patricelli circulaba con su BMW M3 de USD 100 mil a 150 kilómetros por hora sobre la Avenida Libertador . Al llegar a la intersección con la calle Ortega y Gasset, provocó un desastre: mató a dos personas y dejó a otras 11 heridas. Las pericias confirmaron no sólo que se trasladaba a gran velocidad: también estaba alcoholizado.

Como en la zona las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad no captaron lo sucedido, desde la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 porteña peinaron las cuadras linderas para encontrar registros fílmicos de edificios y los comercios que ayuden en la causa. Infobae, en cambio, accedió en exclusiva a uno de esos archivos fílmicos.

En las imágenes que llegaron a este medio se ve de distintos ángulos cómo perdió el control del BMW, que iba a altísima velocidad, e impactó de lleno contra el Ford Ka blanco, que esperaba que abra el semáforo en fila junto a otros vehículos: algunos autos se salvaron del impacto, pero el coche en el que iba el joven pastelero y su sobrina de 15 terminó volcado sobre la calzada.





Según supo este medio, el hombre de 57 años realizó una exposición genérica. Las preguntas de la fiscalía iban dirigidas al momento que supuestamente no recuerda. “Dijo que iba con su hija de 13 años de acompañante a llevar a la hija de su pareja a una cena con su padre biológico. La chica de 21 viajaba en el asiento de atrás y también resultó herida por el impacto y con una posible cirugía”, confiaron a Infobae allegados al caso.

En su declaración ante los medios, el abogado defensor describió a Patricelli como “una persona buena, de familia”.

“No salió a matar, no tenía esa intención. Por eso en ningún momento puede decir: ‘Estoy arrepentido de haberme subido a un auto en estado de ebriedad’. Porque eso no ocurrió”, dijo Diego María Olmedo y confirmó que su cliente no le va a pedir disculpas a nadie porque está incomunicado .

El martes por la tarde, el empresario llegó a la fiscalía porteña en un patrullero de la Policía de la Ciudad: llevaba puesta una campera negra con capucha, un barbijo e iba esposado. Tras su arribo al edificio de la Avenida Cabildo al 3.300, el hombre permaneció varios minutos adentro del auto, mientras periodistas y curiosos le tomaban algunas imágenes.

Cerca de las 14:40, finalmente, descendió del patrullero. En ese momento fue interrogado por los periodistas presentes en el lugar: le preguntaron si era consciente de que mató a dos personas y por qué condujo a semejante velocidad. Patricelli, no dijo nada y siguió caminando.

Quienes lo acompañaban en el BMW M3, su hija y su hijastra, aún no declararon. Según supo este medio, todavía no fueron convocadas.





Este martes 17 de mayo se inició la semana mundial de acción para la seguridad vial. En Argentina, uno de los principales pedidos es que se debata el proyecto de Ley de alcohol cero al volante, pendiente desde hace un año en el Congreso Nacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pedirá ser admitida en la causa. “Solicitaremos que la pena sea de cumplimiento efectivo y que se lo inhabilite para conducir mientras dure el juicio y durante todos los años de la sentencia, como mínimo”, anticipó su director, Pablo Martínez Carignano, tras el siniestro vial.





