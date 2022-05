Choque en Palermo: el padre de la adolescente muerta sigue en terapia intensiva y su estado es crítico

Roberto Patricelli tras retirarse de la audiencia indagatoria (Roberto Almeida)

La Justicia porteña dictó este jueves la prisión preventiva para Roberto Patricelli (57), el empresario que protagonizó un choque fatal en Palermo en el que murieron Juan Márquez, un pastelero de 23 años, y su sobrina Jeinsmar, de 15. Está acusado de homicidio simple por dolo eventual y lesiones agravadas y leves. Este mismo jueves, los restos de las víctimas fueron despedidos y sepultados, mientras el papá de la adolescente fallecida sigue en estado crítico.

Fue la jueza porteña Claudia Álvaro quien dejó preso al empresario, le impuso un embargo por 300 millones de pesos y decidió que la causa pase de oficio al fuero nacional: recaerá en el Juzgado N°16, hoy subrogado por el juez Ricardo Baldomar. Tras abandonar los tribunales de la Ciudad, Patricelli fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta que el Servicio Penitenciario Federal disponga de cupo.

Mientras se desarrollaba la audiencia judicial, el mediodía de este jueves familiares, amigos y allegados le dieron el último adiós a Jeinsmar y Juan Márquez, sobrina y tía. El velatorio se realizó en la cochería Tres Arroyos del barrio porteño de Caballito y estuvieron presentes los padres del joven pastelero, quienes arribaron anoche al aeropuerto de Ezeiza, tras una colecta solidaria que les permitió solventar los pasajes del vuelo.

Ya por la tarde, los restos de las víctimas fueron inhumados en el Cementerio de la Chacarita.

Paralelamente, Héctor Márquez, el padre de Jeinsmar, lucha por su vida en el hospital Fernández. Es el único de la decena de heridos del accidente que sigue internado. El hombre, de 39 años, sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece en terapia intensiva.

“Su estado es crítico” , comunicaron fuentes de ese centro de salud, donde ayer le dieron el alta a otro de los heridos en el siniestro vial que ocurrió el domingo por la noche en el cruce de avenida Del Libertador y Ortega y Gasset, un joven de 25 años con traumatismo de cráneo leve al que finalmente decidieron no someterlo a una cirugía.

Héctor Márquez y su hija Jeinsmar

El accidente frente al Hipódromo de Palermo ocurrió a las 21.18 del 15 de mayo pasado. Patricelli circulaba con su BMW M3 a 150 kilómetros por hora sobre la avenida Del Libertador. Al llegar a la intersección con la calle Ortega y Gasset, perdió el control, cruzó de carril e impactó violentamente contra otros tres autos, una moto y una bicicleta. Mató a dos personas y dejó una decena de heridos.

Una cámara de seguridad captó el hecho. En las imágenes exclusivas de Infobae se observa de distintos ángulos cómo el BMW embistió de lleno contra el Ford Ka blanco donde viajaban las víctimas fatales junto a otras cuatro personas. Con el correr de las horas se conoció que los seis volvían de una salida por Palermo y se dirigían a la localidad bonaerense de Gerli, donde vive la cuñada de Juan, el conductor del coche fallecido. Al momento del accidente, esperaban que abra el semáforo en fila.

Las imágenes del impresionante choque en Palermo

El test de alcoholemia realizado a Patricelli tras el choque reveló 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, apenas un decimal sobre el permitido legal en la Ciudad. El acusado fue indagado el martes pasado. Al cabo de la audiencia, el abogado defensor, Diego María Olmedo, contó que su representado “no recuerda nada de lo que pasó”.

“Por efecto del golpe tiene un problema inmediato de memoria, que es normal. Hoy no puede recrear la mecánica del accidente… Ha ocurrido un lapso que todavía no puede descifrar, los médicos lo dirán... Está muy compungido con lo que sucedió. Él no se subió a una auto con la esperanza de que ocurra lo que ocurrió, para nada”, aseguró el letrado ante los medios.

Según supo Infobae, el hombre de 57 años realizó una exposición genérica. Las preguntas de la fiscalía iban dirigidas al momento que supuestamente no recuerda. “Dijo que iba con su hija de 13 años de acompañante a llevar a la hija de su pareja a una cena con su padre biológico. La chica de 21 viajaba en el asiento de atrás y también resultó herida por el impacto y con una posible cirugía”, confiaron allegados al caso a este medio.

Juan Márquez era pastelero y actualmente trabajaba en una de las sucursales de la cadena de Maru Botana

“No salió a matar, no tenía esa intención. Por eso en ningún momento puede decir: ‘Estoy arrepentido de haberme subido a un auto en estado de ebriedad’. Porque eso no ocurrió”, agregó Olmedo tras la indagatoria de su defendido, cuando quedó acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones agravadas y lesiones leves.

Este jueves, la Justicia convalidó el pedido de detenición de la fiscalía para el empresario.

