El video del accidente de Franco Rinaldi en Barrio Norte

Accidente de Franco Rinaldi

Horas después de confirmarse el accidente protagonizado por el consultor aeronáutico y ex candidato a diputado Franco Rinaldi, la Policía de la Ciudad difundió un video captado por una cámara de seguridad apostada en el lugar de los hechos, mediante el cual se puede constatar que la víctima, una joven repartidora de 23 años que circulaba a bordo de su bicicleta, cruzaba la avenida Las Heras con el semáforo en rojo al momento de ser embestida por el Kia Cerato color gris que conducía el periodista.

La grabación comienza cuando los vehículos que circulaban por avenida Las Heras se encontraban detenidos en el cruce con la calle Billinghurst, a la espera de que el semáforo cambiara de color rojo a verde. Cuando el camino queda permitido, recién ahí aparece en escena el vehículo de Rinaldi, adaptado para personas con discapacidad ya que el conductor padece osteogénesis imperfecta. Pero el conductor nunca se percató de que, en simultáneo, una joven a bordo de una bicicleta cruzaba la avenida a pesar de que no estaba habilitada para hacerlo. Y la colisión fue imposible de evitar.

Al notar lo que había ocurrido, otros automovilistas que aparecen en la filmación frenaron su marcha y activaron las balizas para alertar a los que venían detrás.

El instante posterior a la colisión del automóvil conducido por Franco Rinaldi con una repartidora de 23 años.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el accidente ocurrió cerca de la 1:10. Al llegar al lugar de los hechos, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron la presencia de una joven de 23 años tirada en el piso y con lesiones provocadas por el impacto del vehículo de Rinaldi.

El parte policial al que tuvo acceso este medio dice que al momento del accidente la damnificada se trasladaba en contramano por la calle Billinghurst. Debido a las heridas, fue atendida por personal del SAME y luego derivada al hospital Fernández.

Martín Tetaz estuvo en el lugar asistiendo a su amigo y a la víctima. El diputado radical explicó que había cenado con Rinaldi en un restaurante de la zona. Al finalizar la comida, se despidieron y cada uno emprendió el regreso a sus hogares. Pero cuando el legislador ya había llegado a su casa recibió un llamado de urgencia de Rinaldi contándole lo que había sucedido y pidiéndole ayuda.

“Cuando estoy en casa, me llama por teléfono Franco y me dice ‘bajá por favor que tuve un accidente, atropellé a una chica y no me puedo bajar del auto para saber si está bien’”, explicó Tetaz.

En consecuencia, el economista se dirigió hasta el lugar del accidente y constató la veracidad de lo sucedido. “Efectivamente había una chica de delivery en el piso que ya estaba haciendo asistida”, contó. Tetaz dijo que acompañó a Rinaldi durante la primera parte del procedimiento policial de rigor, hasta que llegó su abogado y se hizo cargo de la situación. “Me fijé primero que estuviera bien la chica, después me quedé con Franco hasta que llegara su abogado. Llegó la ambulancia, subieron a la chica y estaba consciente”, aseguró.

Por protocolo, se hicieron las pericias correspondientes y Rinaldi fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, precisaron las fuentes policiales consultadas por este medio.

