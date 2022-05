El arriesgado rescate de un grupo de policías de la Ciudad que le salvó la vida a una mujer en San Telmo

Los efectivos de seguridad recataron a la muchacha

En un impactante operativo especial a más de 25 metros de altura, efectivos de la Policía de la Ciudad rescataron este domingo por la tarde a una joven de 22 años que intentó arrojarse al vacío desde el séptimo piso de un edificio, en el barrio porteño de San Telmo.

Las imágenes de los videos que circularon del momento en el que la muchacha fue salvada provocan vértigo: los agentes tuvieron que acostarse en la cornisa para armar una cadena humana y acercarse lentamente hasta la persona que aparentemente tenía intenciones de quitarse la vida.

Todo comenzó cuando, alertado por la denuncia de una vecina de la zona, personal de la Comisaría Vecinal 1C de la mencionada fuerza de seguridad arribaron hasta el inmueble ubicado sobre la calle Juan de Garay al 600.

En una de las filmaciones a las que pudo acceder Infobae, se puede ver a la mujer sentada en el borde de la estructura y el momento en el que se percató de la presencia de los uniformados que habían llegado para socorrerla.

Una vez en el lugar, y en un trabajo coordinado con Bomberos de la Ciudad, los policías subieron hasta la terraza del edificio, se arrastraron por la cornisa y lograron sujetar a la joven y ponerla a resguardo, tras una impresionante maniobra de rescate en el filo del abismo.

La joven tuvo que ser fuertemente sujetada por los policías para no caerse

En otro de los videos, que fue grabada por un celular desde la calle, se observa a esta persona con las piernas colgando desde el borde del edificio, siendo sujetada por los efectivos, que intentaban que no se cayera.

Una vez puesta a salvo, la muchacha fue trasladada a la planta baja donde fue atendida por personal del SAME y posteriormente derivada al Hospital Argerich, situado a tan solo unas cuadras del lugar donde ocurrió todo, con consigna policial y con diagnóstico de “brote psicótico”.

En el hecho intervino la Fiscalía de Instrucción N°13, a cargo del Dr. Roma, y la secretaría única del Dr. Evers.

Hace poco más de un mes, un encargado de edificio del barrio porteño de Caballito rescató a un niño que estaba solo en el balcón y corría el riesgo de caer al vacío al percibirse que el lugar no contaban con protección.

Vecinos de la zona alertaron sobre la situación a Alejandro, el empleado del consorcio de departamentos, quién resolvió intervenir para poner a resguardo al chico. La secuencia quedó grabada por una cámara de celular, que registra el momento en el que el hombre se cruza de un balcón al otro, a pesar del riesgo que implicaba la maniobra.

“Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón”, contó Alejandro en diálogo con el canal TN. “Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón”, agregó.

Alejandro encontró al niño en el lugar. “Estaba jugando, no tenía noción de lo que estaba pasando”, contó. Acto seguido, lo puso a resguardo. Subió la persiana que estaba baja, lo que le impedía al chico ingresar al inmueble, y buscó a los padres para contar lo sucedido.

“Empecé a aplaudir en la casa, diciendo ‘hay alguien acá’. Los padres estaban durmiendo. Según lo que me dijo, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana”, reconstruyó el encargado del edificio.

