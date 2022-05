El video del instante posterior a que el taxista atropellara a las estudiantes francesas en Palermo

Tragedia en Palermo: el instante posterior a que el taxista atropellara a las estudiantes

Son apenas 19 segundos pero son suficientes para entender la magnitud de lo que sucedió el sábado al mediodía frente al Jardín Botánico, en el barrio porteño de Palermo. Las imágenes de las tres estudiantes francesas tiradas sobre el asfalto de la avenida Santa Fe son brutales. Este domingo, Lwana Bichet, de 25 años, murió en el quirófano del hospital Fernández. Sus dos amigas, continuaban internadas y el taxista, que tuvo un síncope, perdió el control del coche y las embistió; estaba en coma en el hospital Rivadavia tras haber sufrido un infarto.

En las imágenes, que difundió A24 en el atardecer de este domingo, se ve el desconcierto, cómo los vecinos ayudan a los policías de la comisaría, que queda a 100 metros del cruce de Armenia y la avenida Santa Fe, a ordenar el tránsito, a los transeúntes que se agarran la cabeza, a mujeres que socorren a las víctimas y al taxi frenado junto a dos autos estacionados.

El video, filmado por un particular, es del instante exacto y posterior a la tragedia. Incluso, aún no había llegado el SAME a la escena. Los médicos, que se encontraron con el taxista, un jubilado de 74 años, desvanecido, intentaron reanimarlo antes de que lo derivaran al hospital Rivadavia. Lwana, de 25 años, y sus amigas, Anne y Clemence, ambas de 23, fueron trasladadas al hospital Fernández.

La mayor de las tres víctimas murió este domingo: tenía fractura de cráneo y hemorragia subaranoidea. No resistió la operación.

Anne está internada en la terapia intensiva del hospital Fernández con “fractura de pelvis, estabilizada pero crítica”. Fuentes de ese centro de salud dijeron a Infobae que este lunes “se definirá la conducta (médica) a seguir”. Clemence, en tanto, “está internada en emergentología con contusiones múltiples y un neumotórax bilateral que no requirió de cirugía. Se encuentra estable”.

Las tres estudiantes francesas coincidieron en un máster en el ESCP Business School, que iniciaron en 2018; y este año llegaron a Buenos Aires para un programa de intercambio en la Universidad de San Andrés que finaliza en junio. “Las tres estaban en la Ciudad de intercambio universitario por seis meses. Estamos consternados y en constante contacto con las autoridades y los familiares de las jóvenes” , le dijeron a Infobae desde la embajada de Francia. Los familiares de las chicas llegan este lunes a la Argentina.

Mientras tanto, el taxista sigue “en coma” . En principio se había informado que el chofer había tenido un ACV mientras manejaba el Volkswagen Voyage y por eso perdió el control del vehículo y atropelló a las jóvenes. Pero, este domingo, fuentes oficiales le explicaron a este medio que, en realidad, el conductor, identificado como R.J.P. y vecino del barrio porteño de Villa Urquiza, “sufrió un síncope” y que, en las últimas horas, “tuvo un paro cardíaco y está en coma”.

Fuentes de la investigación también indicaron a este medio que desde la Fiscalía de Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires pidieron la historia clínica del taxista jubilado y se investiga si ya había tenido un episodio coronario el año pasado.

Todo sucedió el sábado al mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia. El taxista perdió el control del Volkswagen Voyage y embistió a tres estudiantes de intercambio de nacionalidad francesa de 25 y 23 años. Luego, el vehículo impactó contra dos autos estacionados y detuvo la marcha.

El taxi que conducía el jubilado

La fiscalía de Flagrancia Norte porteña que hasta este domingo investigaba lo sucedido inició una causa y se espera que la imputación sea modificada en las próximas horas cuando el caso pase a la Fiscalía PCyF Nº7, a cargo de Matías Hugo de Sanctis. No se descarta que pueda declararse incompetente y el expediente cambie de jurisdicción.

Por lo pronto, desde la fiscalía de Flagrancia Norte se pidieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Justo en el semáforo del cruce de Armenia y la avenida Santa Fe hay un cartel que avisa que la zona es monitoreada, pero fuentes del caso advirtieron que no hay imágenes de la comuna. El video que se conoció en este atardecer seguramente se incorporará al expediente.

Sin embargo, en esa esquina de Palermo frente al Jardín Botánico, donde ocurrió el accidente, y aunque los dos locales de la ochava están vacíos, sí hay edificios y comercios con cámaras de seguridad, en base a lo que pudo constatar Infobae tras una recorrida por la zona.

La fiscalía actuante también pidió las historias clínicas no sólo del taxistas, sino de las tres jóvenes atropelladas y una pericia mecánica al Volkswagen Voyage que manejaba el chofer que perdió el conocimiento y provocó una tragedia.

