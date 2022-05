“Se quedó dormidito”: el espeluznante audio del presunto asesino serial de Ramallo sobre la muerte de su hermano

Así El Presunto Asesino Serial Preguntaba Por La Sucesión De Un Auto De Hermano Muerto A Una Abogada- 1

Pablo Damián Grottini, sospechado de ser el primer asesino serial en la historia criminal argentina reciente, se encuentra alojado en una celda en la Departamental de San Nicolás. Está acusado por la fiscal del caso María Belén Baños por matar a su madre Teresita, a su hija adoptiva Aylén -que padecía un retraso madurativo- y a su hermano menor Germán de la misma forma: envenenándoles el suero en el hospital donde los internaban tras sentir un fuerte malestar.

Mientras la fiscal Baños avanza en la investigación contra el sospechoso, surgieron detalles que dan cuenta del perfil del imputado. En las últimas horas, se conocieron una serie de audios que Grottini le envió a una abogada tras la muerte de su hermano menor, de 32 años, ocurrida en 2019. Allí, el chofer de funeraria le da la noticia y le pregunta por la sucesión de un plan de un auto que Germán había comprado.

La abogada, sorprendida por el fallecimiento repentino del joven, quien era guardavida y no contaba con ninguna patología previa, le pregunta a Grottini qué era lo que había ocurrido. “Murió de la nada, no estaba enfermo, no estaba nada. Se sintió medio descompuesto y, aparentemente, tuvo una muerte súbita”, le relató el ahora acusado.

Y siguió: “ No le hicieron autopsia, nada. Quedó dormidito, como si no le hubiera pasado nada. Le hicieron una tomografía, un electro, todo perfecto. Lo internaron para hacerle una observación y se quedó dormido”.

Así El Presunto Asesino Serial Preguntaba Por La Sucesión De Un Auto De Hermano Muerto A Una Abogada-

Los audios por estas horas son elementos en la causa que ayudan a construir los espacios temporales entre cada una de las muertes. Si bien no demuestran efectivamente que Grottini los mató, revelan actitudes del hombre luego de las muertes.

Ayer, de igual modo, se conoció un video donde se lo ve a Grottini, en los segundos posteriores a la tercera muerte que la Justicia le endilga: la de su madre Teresita di Martino, más conocida como “Mimi”, de 61 años. Ocurrió el sábado 30 de abril en el hospital San Felipe, en San Nicolás.

Así El Presunto Asesino Serial Preguntaba Por La Sucesión De Un Auto De Hermano Muerto A Una Abogada- 2

En la filmación se ve cómo los enfermeros, cerca de las 12.45, corren llevándose a la mujer en una camilla del box N°3 en el sector de la guardia, hacia la sala de shockroom para reanimarla. Grottini, en ese momento, parecía confundido, pero a la vez tranquilo. Una vez que el personal del lugar retiró a “Mimi”, el hombre de 42 años regresó a la habitación.

Por pocos segundos, el chofer de ataúdes quedó en soledad en el cuarto donde había estado su mamá. Luego, se lo vio salir apurado e introducir un objeto en el bolsillo de su pantalón. “Por lo que se ve, es tu teléfono celular”, dijo un detective del caso a Infobae. Y agregó: “Pareciera más nervioso por ocultar algo que preocupado por la madre”.

Así fue el momento tras el supuesto ataque del asesino serial de Ramallo

Ayer, también, el cuerpo de Aylén fue retirado de un nicho del cementerio municipal de San Nicolás, donde se encontraba sepultado junto a los restos del padre de Grottini y las cenizas de su tío Germán, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae. El cadáver de la niña fue trasladado a la morgue de la Asesoría Pericial de la Procuración en San Nicolás, donde se realizó la autopsia poco después.

Un informe posterior de la fiscalía no menciona lesiones: “Nos encontramos con un cuerpo en buen estado de conservación, lo que posibilitó la obtención de las muestras necesarias para la realización de pericias toxicológicas y anatomopatológicas, que serán remitidas a la brevedad al laboratorio pericial de la ciudad de La Plata”.

"Mimi", Aylén y Grottini

Grottini pasa sus días encerrado en una celda policial. Allegados al sospechoso dijeron que niega los hechos y expresa que está mal lo que le están haciendo, que él es inocente. También, por momentos, rompe en llanto y se muestra angustiado por la muerte de su madre. Para él, simplemente, es un hombre rodeado de tragedias que nunca deseó.





SEGUIR LEYENDO