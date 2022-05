“Si querés recuperar el auto tenés que depositar por Mercado Pago”: la insólita extorsión después de un robo

Robo ciudadela y extorsión

Parecía un asalto más, de los tantos que se ven en el Conurbano bonaerense en los últimos tiempos, pero detrás se escondía una metodología poco común: robar un auto para luego pedir rescate a través de Mercado Pago .

Eso le sucedió a una mujer que fue asaltada por dos hombres en Ciudadela mientras intentaba subir a su Chevrolet Corsa con su nieta de 7 años el viernes pasado a las 18: para poder bajar a la nena le exigieron que les dé lo que llevaba encima. Luego, los delincuentes se llevaron el vehículo y la mujer pensó que el mal momento había pasado, y que el auto aparecería abandonado, como suele suceder. Nada de eso ocurriría. La pesadilla estaba a punto de comenzar.

A las pocas horas del robo, una persona se comunicó a través del chat del Facebook con la dueña del auto. Le exigía un rescate de $20 mil para devolverle el Corsa . En la conversación, a la que accedió Infobae, el delincuente le pedía que haga la transferencia por Mercado Pago y que, luego, le envíe el comprobante para revelarle la ubicación del vehículo. Como “prueba” adjuntó una foto del Chevrolet donde se observa la patente que, efectivamente, era la de la víctima.

En la conversación, quien se presentó para pedir el dinero dijo ser una persona ajena al robo, y que no tiene “nada que ver”, pero que está siendo obligada a pedir el dinero: “20 Lucas depositadas y te dan la dirección donde te dejan el auto con la llave” , se lee en uno de los primeros mensajes.

Un familiar de la víctima, tomó el control de la conversación con el objetivo de descubrir qué había por detrás. Intentó seguirles la corriente: “Pasame una foto del vehículo para saber si es el mio”, les dijo. El presunto enviado de los ladrones, entonces, les mandó una foto de la parte trasera del Corsa donde se ve la patente. En la imagen, se ve el coche en el patio de una casa humilde, con un auto rojo y destartalado a su lado.

Ante la evidencia que confirmaba que se trataba del auto robado, el familiar de la víctima intentó conseguir información para la transferencia: “Para hacer la transferencia necesito el CBU, el banco, nombre y apellido del titular de la cuenta”. La respuesta fue inmediata: “Te van a dar un CBU (sic), vos le transferís por Mercado Pago y me mostrás el comprobante. Y te digo donde está. Así me dijo el pibe. Yo no tengo nada que ver” .

El chat con los delincuentes

La familia de la mujer dudó en hacer o no el envío de dinero al supuesto emisario de los delincuentes. Finalmente, optaron por no mandar la plata y avisar a la Policía. En su relato ante la Bonaerense luego del robo, el viernes pasado, la mujer ya había contado que los ladrones quisieron extorsionarla en el momento.

Como la nieta de la mujer ya estaba arriba del coche cuando la abordaron, le preguntaron qué tenía encima para intercambiarlo por la nena. “Me dijeron que para bajar a mi nieta tenía que darles algo a cambio. Les di lo que tenía encima, que no era mucho; y recién ahí la dejaron bajar” , explicó la mujer todavía asustada.

La causa está siendo investigada por la Justicia de San Martín, que ya está intentando rastrear a la persona que fue el supuesto emisario para la negociación. Solo sabe, por ahora, que el usuario tiene el nombre de “Matías”.

En las últimas horas, la familia de la víctima denunció, además, amenazas anónimas para que no denuncien ni hagan público el caso. A pesar de esto, decidieron contar lo que sucedida.





