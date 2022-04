La madre de Guadalupe Lucero descartó que la calza encontrada en un basural sea de su hija: “Un alivio para la familia”

Yamila Cialone es la madre de Guadalupe Belén Lucero, la niña de cinco años que fue vista por última vez el 14 junio del 2021 en la provincia de San Luis. Esta semana, por decisión de la Justicia federal, a cargo de la investigación por la desaparición desde diciembre pasado, ordenó la realización de nuevos rastrillajes en los que se encontró este martes “una calza pequeña, de color oscuro y rajada, unas botitas número 30 y restos óseos quemados”.

A pesar de la expectativa por los hallazgos, Cialone, que dejó de hablar con la prensa pero realiza posteos en su cuenta de Facebook, se presentó esta mañana en la fiscalía general a reconocer las prendas y descartó que pertenezcan a su hija.

“Dicha prenda no pertenece a Guadalupe. No tiene nada que ver con ella, ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios! Un alivio para la familia” , escribió la mujer, que ya se había pronunciado en contra de los nuevos operativos, a los que no asistió, y que pidió en las últimas horas “coherencia” ante los hallazgos.

“Yo estoy buscando a mi hija viva y no encontrarla en un rastrillaje. Esto es un circo mediático, buscan en un lugar público que la gente lo usa como basural y como medio de camino para animales”, había señalado en una de sus publicaciones.

Los operativos en esa zona continuarán hasta el viernes (Ministerio de Seguridad de San Luis)

Tras su publicación de esta mañana, Cialone aclaró: “A los medios quiero informales.... dejé en la fiscalía fotos de las prendas exactas que llevaba Guada el día de la desaparición, para que sean usadas en los rastrillajes. Así tal forma no se genera mala información de las prendas que se encuentren a partir de ahora en los rastrillaje, y tampoco se haga un revuelo nacional suponiendo que puedan llegar a ser de Guada. Gracias” .

El padre de la nena, Eric Lucero, también había accedido ayer a la prenda pero no pudo determinar si pertenecía o no a Guadalupe. “Si bien el color de la calza está bastante deteriorado, tiene bastantes similitudes a una prenda que mi hija tenía o había tenido en su momento, pero cuando desaparece la que estaba con ella era la mamá, y más que ella nadie va a saber cómo estaba vestida”, señaló.

Las prendas de vestir y los huesos fueron hallados durante el rastrillaje realizado el miércoles por más de 200 efectivos de Gendarmería y de la Policía Provincial en la denominado “zona cero”, donde desapareció la niña.

El resto de los días no arrojaron novedades y el fiscal federal Cristian Rachid, recién brindará información hoy jueves. Los operativos seguirán hasta el viernes, e incluyen a la Policía provincial y los canes de la Policía Federal. En tanto, el resultado de los análisis de los restos se conocerá en una semana.

Sobre este punto, el abogado del padre de Guadalupe, Héctor Zabala, dijo a la agencia Télam que “en un 90 por ciento estoy seguro que los restos pertenecen a un animal”.

El fiscal Rachid ratificó esta semana que hay “un sinnúmero de medidas en curso”, que por el momento no serán reveladas, aunque redundó que los rastrillajes se enfocan en las líneas de investigación que apunta a un posible secuestro de la niña y un accidente, esto último a raíz de lo que habría dicho una niña a psicólogos, testimonio que se logró a través de actividades de juego.

La menor, que padece un retraso madurativo, “habría regresado el día de la desaparición de Guadalupe con la ropa embarrada y restos de pasto en la cabeza, reproduciendo una versión poco entendible sobre la niña desaparecida, por la que se infiere la posibilidad de un accidente en un juego entre ellas”, explicaron fuentes vinculadas a la causa.

