Tucumán: citaron a indagatoria a un productor acusado de violar a una periodista

Cristian Argañaraz es productor en Tucumán: el próximo 5 de mayo deberá declarar en una causa por abuso sexual en su contra

El productor tucumano Cristian Ariel Argañaraz, de 45 años, fue citado a declarar en indagatoria para responder ante la Justicia por una denuncia por abuso sexual que presentó en su contra hace poco más de un año una joven de 29 años por un hecho ocurrido hace seis años.

Daiana Albertus Paz, la denunciante, es una periodista oriunda de Tucumán que vive actualmente en Buenos Aires y que en marzo del año pasado presentó una denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N°2 de Tucumán luego de haber comenzado en sus redes sociales una campaña con una serie de publicaciones en las que contó lo que había ocurrido y adelantó que había decidido llevar el caso a la Justicia.

El hecho al que refiere la denuncia ocurrió en septiembre de 2016. Argañaraz, el acusado, es dueño de la consultora AC Contenidos y es reconocido en la provincia por estar en pareja con la conductora de un noticiero local.

En un video publicado en su cuenta de Facebook en marzo del año pasado, la joven relató el episodio por el que decidió denunciar al productor. “Yo trabajaba para una importante consultora del norte y de Tucumán. Empezamos a asistir a eventos, yo manejaba las redes sociales y hacía notas. Después de la inauguración de un importante gimnasio del centro, esta persona me secuestró y me violó”, señaló. “Pararme hoy en frente de ustedes para contarles esto me ha costado cuatro años y medio”, explicó. “He tenido mucho miedo porque pensaba ‘yo no soy nadie, no me van a creer’. Pero le quiero decir a ese violador que no le tengo más miedo”.

“Yo me recibí en 2014 de la Licenciatura de Comunicación Social, ya era técnica en Periodismo y estaba terminando un máster en Recursos Humanos. En septiembre de 2016 me surgió la posibilidad de trabajar para la consultora de Argañaraz y su esposa. Tuve la entrevista laboral en un bar, me dijeron que empezaba a trabajar el lunes y me ofrecieron 3500 pesos por mes en negro”, relató la denunciante en esa oportunidad diálogo con este medio. “Era insultante pero yo tenía 24 años, recién empezaba y lo acepté porque en ese momento pensé que iba a ganar experiencia”.

Daiana, la víctima que visibilizó el caso.

En la noche del 6 de octubre de ese año, según consta en la denuncia en su contra, luego de la finalización de un evento de trabajo, Argañaraz se había ofrecido a alcanzar a Daiana y a otros empleados de la consultora hasta sus casas. De acuerdo al relato de la joven, cuando ella quedó sola con él en el auto, el productor estacionó en una cochera subterránea, la intimidó y la obligó a tocarlo dentro del vehículo.

“Mientras él abusaba de mí me decía que como su esposa era conocida nunca nadie me iba a creer, que él tenía muchos contactos y que no iba a volver a encontrar trabajo en Tucumán”, contó Albertus Paz.

Días más tarde, según consta en su declaración, la joven volvió a cruzarse en un bar del centro de la ciudad con su entonces jefe quien, de acuerdo a su relato, la llevó obligada en su auto hasta el Parque 9 de Julio, donde habría ocurrido una nueva situación de abuso.

Un tiempo después de ingresar en la consultora, la joven renunció. “En diciembre cambié de trabajo y después de sufrir otras situaciones de acoso me vine a vivir a Buenos Aires en 2019 con quien hoy es mi pareja. Me hubiera ido mucho antes porque vivía con miedo, pero mi mamá estaba enferma y yo sentía que tenía que estar para cuidarla”.

A principios del año pasado, la joven decidió formalizar la acusación. “En un viaje a Tucumán le conté a toda mi familia y decidí hacer la denuncia, pero llegó la pandemia, no pude volver a viajar y quedó todo en la nada hasta ahora”.

Luego de que se hiciera pública la denuncia y que la denunciante compartiera en redes sociales el nombre del presunto agresor, Argañaraz se defendió de la acusación.

“Además de falsa, la denuncia de Daiana Albertus Paz es absolutamente inverosímil, concretada 5 años después de haber perdido todo contacto, que fue solo laboral durante menos de 3 meses en 2016, y rodeada de un montaje mediático que demuestra que las intenciones serían la búsqueda de protagonismo y notoriedad, además de ocasionar daño”, señaló el productor en una réplica otorgada a este medio, en la que apuntó contra Albertus Paz y aseguró: “No soy la única víctima de sus difamaciones”.

Y agregó: “Lamentablemente, el perjuicio de estas acciones no alcanza solo a las víctimas de sus falsas difamaciones y a sus familias, sino que se extiende al colectivo de las mujeres que sufren asedios reales y sus denuncias quedan diluidas entre tantas otras falsas que sólo buscan dañar. Indudablemente la Justicia terminará descartando la denuncia una vez que la investigue. Para que ello ocurra lo antes posible, brindaré toda la colaboración que esté a mi alcance. Eso me tiene tranquilo”.

El viernes pasado, sin embargo, poco más de un año después de la denuncia, Fernando Blanno, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Tucumán, citó a Argañaraz a prestar declaración indagatoria el próximo jueves 5 de mayo en una audiencia que se llevará a cabo por videoconferencia.

Rodolfo Tercero Burgos, imputado por el presunto abuso sexual de su hija de cinco años (Foto/Gentileza El Tucumano)





Esta semana, el presidente del Directorio de Canal 10 y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Rodolfo Tercero Burgos, también será indagado en una causa por el presunto abuso sexual de su hija de cinco años.

El hecho fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado nueve días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, ex pareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio de Gustavo Morales.

La investigación también está en manos del fiscal Blanno, quien consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia, originalmente realizada por la psicóloga Noelia Medina, que trató a la menor y detectó los indicadores de abuso sexual infantil.

Este lunes, a días de presentarse ante la Justicia, Burgos dio una entrevista en el programa Los Primeros, minimizó su situación judicial y habló de “una campaña sucia” en su contra, en el marco de las elecciones a Rector de la Universidad Nacional de Tucumán.

