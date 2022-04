Infidelidad y un tiro en la nuca que nadie vio: la insólita declaración del acusado de asesinar a su amigo

Marcelo Longhi y Pablo Achard eran socios y amigos

Marcelo Longhi llevaba varias horas muerto cuando fue encontrado por la policía, a la vera de la ruta 42, en la caja de su camioneta. El ex rugbier, y presidente del club VILO de Vicente López, tenía el cuello quebrado, varios golpes en su cuerpo y quemaduras producto del tiempo que había estado bajo el rayo del sol penetrante del 12 de enero pasado. Por su imponente contextura física, la investigación determinó rápidamente que, al menos, dos personas lo asesinaron en su campo de la localidad de Tomas Jofre, lo cargaron en su camioneta y lo abandonaron.

Uno de los primeros testigos en declarar en la causa, fue Pablo Achard, socio y amigo de la víctima, con quien Longhi arrendaba el campo de Jofre. Dijo, bajo juramento, que sospechaba de unos vendedores de cabezas de ganados con los que el ex rugbier iba a juntarse en la cercana localidad de Navarro, que pudieron haberlo asesinado para robarle.

La fiscal Mariana Suarez determinó que era todo mentira y lo detuvo junto al casero del campo, llamado Ramón Flores. Los dos están presos acusados de homicidio simple.

Ahora, casi dos meses después de quedar detenido, Achard declaró en indagatoria. Lo hizo a través de un escrito de 16 páginas, al que accedió Infobae. Allí contó una historia novedosa que choca de lleno con las pruebas que hay en la causa: aseguró que el asesino fue el casero porque descubrió una supuesta infidelidad, que lo hizo de un disparo en la cabeza que no salió en la autopsia y que luego calló por miedo a que lo maten.

La camioneta de Marcelo Longhi, en la caja fue encontrado el cuerpo

Antes de develar qué fue lo que dijo el imputado, conviene repasar la reconstrucción que tiene hecha la justicia de Lujan sobre lo que pasó, en base a distintas pruebas que hay en el expediente.

Para la fiscal Suarez, Longhi se encontraba en el campo, junto a su socio Achard y al casero Flores cerca del mediodía del miércoles 12 de enero, cuando algo sucedió entre los dos amigos. Algún tipo de discusión o pelea, que derivó en que la víctima recibiera un golpe con un objeto contundente y luego una piña generando un desmayo. “En ese contexto, con la víctima indefensa, ejercieron fuerza de hiperextensión sobre el cuello de tal magnitud que le ocasionó la muerte”. Es decir, lo ahorcaron hasta quebrarle el cuello.

Para la justicia, luego de matarlo, tanto Achard como Flores, subieron el cuerpo a la camioneta de Longhi y lo abandonaron al costado de la ruta.

Horas después del hallazgo, Flores dijo que vio a Longhi salir para la zona de Navarro pero que no sabía nada más. Por su parte, Achard inventó la historia de las cabezas de ganado y del supuesto robo. Dijo que había visto salir a su amigo tranquilamente del campo para ir a realizar la compra. También agregó que le había prestado plata y que, como ese dinero no estaba, probablemente lo había asaltado. Todo esto mientras lloraba y horas antes de acompañar a la familia de Longhi en el entierro.

Fragmento de la indagatoria de Achard

En su indagatoria, dijo que estaba obligado a mentir .

Achard explicó que ese día tuvo una reunión en San Isidro y que, al terminar, fue directamente al campo de Tomas Jofre que arrendaba con su amigos y socio, Longhi: “Llegué al campo donde fui recibido por Flores, quien me abrió la tranquera y luego subió a mi vehículo para acompañarme hasta la casa. Al dejar el auto, observé que la camioneta de Marcelo estaba estacionada cerca del bebedero de los animales. En ese momento, Flores se bajó, extrajo un arma de fuego de puño tipo 9mm que tenía en su cintura y, antes de que yo pudiera decir algo, comenzó a decirme: ‘Se me fue la mano…se me fue la mano’”.

Achard siguió con su relato: “ Me dijo que momentos antes había discutido con Longhi porque se había enterado que tuvo intenciones de mantener relaciones sexuales con su pareja, o que las había tenido. A ella yo la conocía bien, ya que se quedó viviendo en el campo dos semanas con Flores”.

Cabe aclarar que en el expediente no hay ninguna mención a la mujer que señala Achard en su indagatoria, al menos no involucrándola de esta manera. Tampoco sobre esa supuesta relación.

El relato de Achard continua: “Siempre apuntándome con el arma, me decía: ‘Ayudame a sacarlo, ayudame a sacarlo de acá'. Yo no entendía lo que estaba ocurriendo, pero mientras trataba de asimilar lo que me había dicho, le contesté que no iba a ayudarlo. Allí fue cuando me amenazó con matarme si no lo hacía. Incluyendo en esa amenaza a mi mujer y a mi hija. Entonces, siempre encañonado, me obligó a ir hasta donde se encontraba la camioneta de Marcelo y fue ahí cuando pude ver su cuerpo tirado sobre la tierra. Al ver esa escena me desesperé y empecé a gritarle: ‘¿Qué hiciste? ¡Estás loco!’. Me puse a llorar por la pérdida de mi amigo”.

Pablo Achard fue detenido el 4 de febrero en su casa de Vicente López

En la continuidad de su indagatoria, donde el imputado puede mentir sin que esto sea perjudicial para su situación, Achard aseguró que finalmente ayudó a cargar el cuerpo de su amigo a la caja de la camioneta. Y dejaron el cadáver abandonado en la ruta.

“En el camino de vuelta Flores me contó que lo había matado a esa mañana mediante un disparo de arma de fuego en la nuca. No me dijo que arma había utilizado, pero me imagino que fue la que llevaba consigo y con la cual me amenazaba . Quiero aclara que desconozco cuál fue la modalidad, pero hago referencia a lo que él me dijo. Al llegar al campo temí por mi vida porque era el único testigo no presencial. Flores me dijo: ‘Dónde te hagas el pelotudo o algo, yo te mato. Sé dónde buscarte’. A las 14.50 pude retirarme”, cerró Achard.

La autopsia realizada al cuerpo de la víctima fue sumamente clara. Señaló que la muerte se produjo por una “maniobra mecánica en el cuello”. El mismo informe descartó que el cuerpo tuviera alguna lesión producto de un arma de fuego.

Achard no aclara porque inventó una historia a la justicia, porque no le dijo a la Policía lo que había pasado o porque no le contó a ningún familiar de Longhi sobre la supuesta verdad, a pesar de haberlos visto suplicando Justicia en varios medios de comunicación.

El momento de la detención de Ramón Flores

La única respuesta que da el imputado para esto es: “Tenía miedo por mi vida y la de mi familia”. Lo que no menciona Pablo Achard es que es dueño de una empresa de seguridad privada y que, cuando fueron a detenerlo, en su domicilio encontraron una pistola Browning calibre 9 milímetros.

Para terminar su escrito, Achard intentó explicar otro hecho que a la fiscalía llamó mucho la atención, y forma parte de la acusación. Tres semanas después del asesinato, cuando la fiscalía aun intentaba descifrara el misterio. Achard subió a su auto a Flores y lo llevó a Chaco, su provincia natal. No viajaron solos. Achard llevó a su esposa y a su hija.

Sin que nadie le preguntara, porque no aceptó recibir cuestionamientos, explicó por qué tomó la decisión de exponer a su familia a semejante peligro: “Marcelo estaba muerto, ya no podía modificar nada. Ante esta realidad, y con temor a que Flores me hiciera lo mismo, decidí llevarlo a Chaco porque de ese modo podía recuperar el campo tanto para la familia de Marcelo como para la mía. Pero temía que si lo hacía sólo quisiera deshacerse de mí, por eso le pedí a mi mujer y mi hija que me acompañaran ”.

Ahora se espera que en las próximas horas sea Ramón Flores el que hable. Fuentes de la defensa le dijeron a este medio que podría enviar un escrito en las próximas horas. Mientras tanto, los dos seguirán detenidos acusados de homicidio simple.

