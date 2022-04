Encargado héroe: saltó a un balcón del edificio y rescató a un niño que corría riesgo

Un encargado de edificios saltó a un balcón y rescató a un niño en el barrio de Caballito

Un encargado de edificio del barrio porteño de Caballito rescató a un niño que estaba solo en el balcón y corría el riesgo de caer al vacío al percibirse que el lugar no contaban con protección.

Vecinos de la zona alertaron sobre la situación a Alejandro, el empleado del consorcio de departamentos, quién resolvió intervenir para poner a resguardo al chico. La secuencia quedó grabada por una cámara de celular, que registra el momento en el que el hombre se cruza de un balcón al otro, a pesar del riesgo que implicaba la maniobra.

“Una señora de la zona me tocó el timbre y me dijo que había una criatura en el balcón”, contó Alejandro en diálogo con el canal TN. “Les toqué el timbre, golpeé la puerta y nadie me contestó. Fui al departamento vecino y, sin dudarlo, salté al balcón ”, agregó.

Alejandro encontró al niño en el lugar. “Estaba jugando, no tenía noción de lo que estaba pasando”, contó. Acto seguido, lo puso a resguardo. Subió la persiana que estaba baja, lo que le impedía al chico ingresar al inmueble, y buscó a los padres para contar lo sucedido.

“Empecé a aplaudir en la casa, diciendo ‘hay alguien aca’. Los padres estaban durmiendo. Según lo que me dijo, fue un descuido. Uno de los dos se olvidó de cerrar la persiana ”, reconstruyó el encargado del edificio.

Al hombre le llamó la atención la reacción de la familia, luego de contar que el niño estaba en riesgo de caerse en el balcón. “El padre no caía porque recién se había despertado y no podía creer lo que estaba pasando”, agregó sobre los progenitores, quienes se habían mudado hace pocas semanas.

Consultado si los padres le dijeron algo, Alejandro reveló que no se pudo encontrar con ellos: “No, la verdad que no me agradecieron”, dijo.

Y concluyó: “Los vecinos habían llamado a la policía. Ya se estaba empezando a trepar. Fue un acto sin pensar”.

