Brutal ejecución mafiosa en Rosario: lo ataron de pies y manos y le dispararon ocho tiros

La escena del crimen: el cuerpo de Emanuel entre las sombras.

Emanuel Sánchez, un joven de 26 años, fue brutalmente asesinado este domingo en Lola Mora y Lorenzini, en un complejo Fonavi de la zona sur de Rosario. El crimen tiene la marca de la mafia, con una saña que lo distingue de la norma local. De acuerdo con testimonios que se recolectaron para la causa que busca esclarecer el hecho, a Sánchez lo bajaron de un auto y en un playón de estacionamiento le efectuaron entre ocho y nueve disparos entre la cabeza y el pecho. El cuerpo, descubrieron los forenses, estaba atado de pies y manos con sogas y cables.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:15 de este domingo. El fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti se encontró con el cadáver cuando llegó lugar con la Brigada de la Agencia de Investigación Criminal. Allí se incautaron ocho vainas calibre 9 milímetros y seis plomos, más distintos fragmentos de proyectiles, según el reporte de tareas del gabinete criminalístico de la AIC.

Sánchez no vivía en el lugar en el que lo mataron. Tenía domicilio en Juan Manuel de Rosas al 3900, también en la zona sur, pero a varias cuadras de distancia. Los familiares que se hicieron presentes indicaron que desde el sábado pasado no sabían nada de él porque se habían ido de la casa. No obstante, hubo testimonios que sostuvieron que el joven había sido visto en su domicilio durante el fin de semana.

El lugar en el que fue cometido el crimen era una cuestión llamativa. Hubo vecinos que apuntaron un dato que podría resultar relevante: en ese complejo viviría la pareja del joven. Ante la sospecha de que haya sido torturado antes del asesinato, se prestó especial atención a las lesiones: tenía golpes, pero no signos de tortura evidentes. Se espera el resultado de la autopsia que se hará este lunes en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

La mecánica, según los datos de testigos que viven en el Fonavi, fue la siguiente: lo bajaron atado de pies y manos de un auto blanco –que todavía no fue individualizado– y lo ejecutaron.

La principal hipótesis de la incipiente investigación está vinculada al comercio de droga. Algunos datos preliminares vinculan a Sánchez con la organización narco de René “Brujo” Ungaro, condenado por venta de estupefacientes y el crimen del ex jefe de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, cometido en 2010. Lo que aún no estaba claro es que rol habría tenido dentro de esa presunta asociación ilícita.

Lo cierto es que a Sánchez lo estaban buscando, según se desprende de reportes policiales. El 26 de marzo pasado balearon su casa de Juan Manuel de Rosas al 3900 desde un auto marca Fiat blanco, cuyo color coincide con el sospechado de ser usado para su muerte. En ese entonces, la madre denunció ante la Policía que le dieron ocho tiros a su casa después de que ella ingresara.

En esa balacera se incautaron ocho vainas servidas, que fueron halladas en la calle. En ese hecho intervino el fiscal de Flagrancia José Luis Caterina.

Así, el crimen de Emanuel Sánchez se convierte en el hecho número 63 en lo que va del año en la ciudad, de acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad Pública. Tres muertes violentas ocurrieron en la noche del miércoles 23 de marzo: una mujer de 46 años, una joven de 18 y un hombre de 34 años fueron asesinados, mientras que una mujer de 43 quedó gravemente herida y dos adolescentes de 14 y 12 años resultaron baleados.

