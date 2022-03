Violación en Palermo: quién es Thomás Domínguez, el detenido que pidió la excarcelación y se la rechazaron

Thomás Fabián Domínguez (21) es el único de los imputados que decidió prescindir de un defensor oficial

Pasaron ocho días de la violación grupal en Palermo y los seis acusados de haber abusado de una joven de 20 años siguen detenidos en distintas comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Esta mañana, uno de ellos, Thomás Fabián Domínguez, de 21 años, solicitó a través de su abogado, Jorge Alfonso, un pedido de excarcelación. Por la noche, se la rechazaron , según pudo saber Infobae.

Domínguez es de San Miguel, en el Oeste del Conurbano bonaerense, y en el barrio lo conocen como “ Robacha ”. El día que lo detuviero,n llevaba puestas unas zapatillas deportivas marca Nike, unos shorts negros de la firma Kappa y una remera celeste con una leyenda que decía “Thrasher”, vinculada a la cultura del skate. Una de las claves para distinguirlo del resto son su rastas. A diferencia de las de Lautaro Ciongo Pasotti (24), las suyas son un poco más cortas.

De acuerdo con el relato de su familia, al único que frecuentaba Thomás Domínguez era a Steven Alexis Cuzzoni (20). Según contó su mamá, la última comunicación que tuvo con él fue el domingo 27 de febrero . Le dijo que estaba en un after y que después se iba a Plaza Serrano. De lo que pasó, la mujer se enteró por las redes sociales.

“Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso. No lo puedo ni defender porque no sé lo que pasó. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”, confió la mujer, llamada Jorgelina, al diario Clarín.

Hasta el momento, Domínguez es el único de los imputados que decidió prescindir de un defensor oficial . Fue su papá quién se puso en contacto con el abogado Jorge Alfonso para solicitarle que patrocine a su hijo. En diálogo con Infobae, el abogado señaló que su defendido todavía no pudo ver a su familia y que está “hecho pelota”.

Justamente, fue Alfonso quien pidió la excarcelación para Thomas. El argumento principal es la supuesta falta de peligros procesales. “No va a entorpecer la investigación ni a burlarse de la Justicia. No se lo puede dejar preso por pena en expectativa” , dijo el letrado a este medio.

Thomás Fabián Domínguez al momento de la detención en Palermo

Por otro lado, sostuvo que “serán claves” los resultados que arrojen en los próximos días los estudios de ADN “para determinar con exactitud cuál fue el rol de cada uno” de los involucrados. También explicó que en la tarde del lunes 28 de febrero su defendido “no estaba adentro del auto” .

El miércoles 2 de marzo, la víctima de la violación de Palermo testificó ante al fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández. En su relato, la joven de 20 años contó dónde conoció a los detenidos y dijo que se acordaba perfectamente de sus rostros. Aseguró que “dos tenían rastas”. “Uno las tenía largas y el otro cortas”, detalló. El de las rastas cortas sería Domínguez quien, además, fue visto en videos de cámaras de seguridad mientras toca a la víctima .

La joven remarcó, también, la presencia de “uno con flequillito y pelo largo por los hombros, alto”. Luego completó con otra descripción: “Había uno morocho, de tez morena, con el pelo cortito, rapado”. Las características que dio la chica concuerdan perfectamente con cuatro de los seis detenidos: Ignacio Retondo, Lautaro Ciongo Pasotti, Thomás Domínguez y Ángel Ramos. Sobre el quinto integrante del grupo no pudo recordar ningún dato. Acerca del sexto, el fiscal Rosende presume que “se sumó en la Plaza”: sospechan que pudo haber sido Franco Jesús Lykan o Steven Alexis Cuzzoni.

Video: las cámaras de seguridad captaron el recorrido de la joven y los acusados.

Esta tarde, el abogado de la víctima, Hugo Figueroa, aseguró que está convencido de que el abuso fue planificado y que cada uno de los detenidos cumplió un rol en particular. “Se puede hablar de organización. Hubo un sistema donde cada uno jugó un rol. Además, intentaron llevársela después de que llegó la Policía”, comentó en declaraciones televisivas.

En paralelo, tanto el fiscal Rosende como el juez Marcos Fernández, siguen a la espera de que lleguen las pericias toxicológicas y de ADN. Hasta el momento sólo recibieron resultados parciales que no fueron novedosos para el expediente: coinciden con lo que declaró la víctima en su testimonial.





