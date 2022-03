Violación en Palermo: Franco Lykan y el mensaje de una ex a su madre porque no le creyó que era un violento

Franco Lykan tiene 23 años y es vecino de Carapachay

La investigación de la violación grupal en Palermo avanzó recientemente con los resultados de las pericias a las prendas de la víctima y de los seis acusados, y de los hisopados realizados unas horas después del ataque sexual a la joven de 20 años. En ambos casos, el resultado fue positivo: se encontraron rastros genéticos compatibles con semen que serán examinados para saber a quién pertenecen y así determinar el rol de los sospechosos.

A Franco Jesús Lykan (23), el mayor de los acusados por el delito de abuso sexual agravado, le encontraron rastros de líquido seminal en la remera, bóxer, pantalón y medias. Al igual que Ángel Pascual Ramos (23), Steven Alexis Cuzzoni (20), Thomas Domínguez (21), Lautaro Ciongo Pasotti (24) e Ignacio Retondo (22), continuará detenido en una comiraría porteña.

Oriundo de la localidad bonaerense de Carapachay, en el partido de Vicente López, Lykan cursó el secundario en el Instituto Ballester Deutsche Schule, en Villa Ballester. Finalizó los estudios en 2017.

Tras conocerse el caso por el que está detenido desde hace más de una semana, desde la escuela emitieron un comunicado: “En relación a las noticias circulantes respecto a la violación de una joven en Palermo, el Instituto Ballester Deutsche Schule repudia enfáticamente este tipo de agresiones, siendo el respeto por el prójimo, la no agresión y el estricto cumplimiento de la Ley los valores que transmitimos a nuestros alumnos”.

Varios meses después de finalizar sus estudios secundarios, Lykan había empezado a trabajar en una empresa alemana de telemarketing. De acuerdo a su perfil en Linkedin, durante dos años realizó actividades administrativas relacionadas con la atención al cliente. Luego, ya en 2021, trabajó para una empresa de bebidas y para otra registrada en el rubro de servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. En ninguna superó los dos meses de antigüedad en blanco, según los registros provisionales.

Lykan se mostraba en las redes con Lautaro Ciongo Pasotti e Ignacio Retondo

Entre los seis detenidos, Franco Jesús tenía cercanía con Ciongo Pasotti y Retondo, ambos también vecinos de Vicente López. En las redes sociales solían mostrarse en salidas nocturnas y compartiendo tardes de verano en una pileta. Actualmente, Lykan es el único de los detenidos que mantiene abierta su cuenta de Instagram. Cada publicación se llenó de comentarios con mensajes de repudio hacia su persona y pedidos de justicia.

Lo mismo sucedió en Twitter, donde además una usuaria aseguró ser ex pareja de Lykan e hizo pública una situación de violencia de género que padeció durante la relación. “Ex suegra, vos que no me creías, la respuesta llegó sola, el violento de tu hijo está escrachado en todos lados” , escribió la joven, quien rápidamente recibió apoyo y comprensión.

Lykan y otros cuatro acusados están representados en la causa por un defensor oficial. Según trascendió, el letrado del Estado que los defiende hará una presentación de excarcelación, tal cual lo hizo la defensa de Thomas Domínguez, aunque podría correr la misma suerte: el juez Marcos Fernández rechazó en las últimas horas el pedido de excarcelación efectuado por los abogados Jorge Alfonso y Silvina Fernández Rosarno.

Los seis acusados tras ser detenidos

Según se supo, el magistrado consideró que existen riesgos procesales. Alfonso y Fernández Rosarno ya presentaron una apelación y ahora será la Cámara la que deberá resolver en los próximos días.

Además, ya preparan una ampliación de la declaración indagatoria. A pesar de que Domínguez se negó a hablar en la primera oportunidad, sus abogados le aseguraron a este medio que el imputado está “juntando información para hablar ante el juez y contarle lo que pasó”.

Mientras tanto, se aguarda el cotejo de los rastros genéticos para determinar los perfiles. Una pericia de este tipo, en tiempos judiciales normales, puede tardar varias semanas. Por otro lado, se esperan también los resultados de los estudios toxicológicos a los imputados.

