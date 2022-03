“Sádico y manipulador”: la opinión de las expertas sobre el acusado de matar a una embarazada en un hotel alojamiento

Así llegaba el acusado al juicio por el crimen de Carolina Medina

La imágen de Ariel Norbeto García (40) quedó distorsionada tras los años, pero los familiares de Carolina Medina (25) lo reconocieron de inmediato cuando llegó al tribunal de Florencio Varela donde comenzó a ser juzgado este miércoles por el femicidio de la embarazada de ocho meses que se desangró en la cama de un hotel alojamiento en octubre de 2018.

Además del crimen, a García también le imputan el aborto de Nazareno, el nonato al que su papá sólo le conoció el nombre. Es que la autopsia reveló los espantosos últimos momentos de la vida de Carolina y de ese bebé que gestaba en su vientre : sufrió lesiones en el aparato urinario, digestivo y reproductor al ser violada.

En la primera jornada del jucio en el Tribunal Oral Criminal N°1 de Florencio Varela, en el Sur del Conurbano bonaerense, García era uno de los que aparecía en la lista para declarar. No lo hizo, como tampoco lo hizo en estos más de 4 años y más de tres meses desde el crimen de Carolina. Incluso, según pudo saber Infobae, pidió no estar en la sala de audiencia, donde sí estaba la familia de la víctima . Un derecho que poseen los imputados y que hizo cumplir.

Así, García siguió el juicio en su contra por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, homicidio agravado por haber sido cometido mediando violencia de género con ensañamiento y alevosía, desde una sala contigua. Y desde allí escuchó el relato de un empleado del hotel alojamento Susurros que ese 13 de octubre de 2018 dijo que lo vio salir con las manos ensangrentadas, del encargado del lugar que poco recordaba, del Policía de la Federal que estaban en la habtación de al lado con su pareja y ambos escucharon gritar a Carolina; y de las peritos psiquiatras y psicólogas.

Los carteles con la foto de Carolina Medina y del acusado

Justamente, con sus testimonios ambas profesionales debiltaron el planteo de la defensa de García, que “alega que el acusado es inimputable y cuestiona la autoría del femicidio, ya que dice que la víctima podría haberse introducido ella misma las dos botellas de cerveza que le provocaron las heridas y que el forense halló en el interior del cuerpo de la mujer”, indicaron fuentes con acceso al expediente.

“Con las profesionales García sí habló y les contó su historia”, recordaron las fuentes consultadas. Y revelaron que la perito psicóloga lo describió como un sádico. Dijo que “siente placer al causarle daño a los otros” .

Los hjos de Carolina que tienen 11 y 9

La perito psiquiatra explicó que el imputado “simula síntomas que no tiene, aseguró que sufre de alusinaciones, pero los síntomas no se fragmentan, no se presenta uno solo” y lo describó como “ un psicópata, ubicado en tiempo y espacio, que comprende las leyes y elige no seguirlas por seguir sus instintos ”. Así, lo calificó como “ egoísta, manipulador, simulador y sin empatía ” y que “trata de hacerse pasar por psicótico”.

Ambas coincidieron en que el imputado era capaz de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, que no era empático y que tenía mucho aplacamiento emocional y un actuar impulsivo. Para las especialistas, esas características, vinculadas a un consumo problemático de drogas, generaron un “cóctel” que culminó con el abuso sexual y el femicidio de Medina.

Carolina tenía 25 años

Además del relato de las especialistas, el testimonio del empleado de hotel Susurros que lo vio escaparse del albergue transitorio con las manos ensangrentadas y a bordo de su coche, recordó como salió de contramano. El encargado del albergue, cuyas cámaras de seguridad tomaron la patente del auto del acusado, y del Policía Federal que llamó a la conserjería: “Estaba junto a su pareja en la habitación de al lado a la 10, donde se había alojado Carolina con García, y escuchó dos pedidos de auxilio de la víctima” .

El juicio, a cargo de los jueces María Florencia Butiérrez, Jorge Franklin Moya Panisello y Raúl Agustín Sequeiros, seguirá este jueves con la declaración de varios médicos y luego será el turno de los alegatos.

A Carolina la encontraron el 13 de octubre de 2018 desangrada en la habitacón 10 del hotel alojamiento Susurros, ubicado en Humaitá, entre Storni y Remedios de Escalada. Mientras tanto, García huía en su coche. Lo entregó su padre al día siguiente.

