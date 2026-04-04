Israel atacó instalaciones de la Fuerza Quds, Hezbollah y la Yihad Islámica en Beirut

Israel atacó centros de mando de la Fuerza Quds de Irán en Beirut

El Ejército israelí atacó instalaciones relacionadas con la Fuerza Quds, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina en Beirut, según informó este sábado en un comunicado.

Entre los blancos alcanzados figura, de acuerdo con el parte militar, un centro de mando de la sección libanesa de la Fuerza Quds (unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní) en la capital libanesa, que según Israel “sirve como enlace entre Hezbollah e Irán”.

El comunicado también señala que las fuerzas israelíes atacaron dos sedes de la Yihad Islámica Palestina y un puesto de observación de Hezbollah bombardeado por la Armada.

Este sábado, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, difundió en sus canales una orden de evacuación para los habitantes de Tiro, Hamadiye, Zaquq Al Mufdi y Borj Al Jmali ante la posibilidad de ataques inminentes en esas áreas.

Vista aérea de un ataque israelí contra centros de mando de la Fuerza Quds de Irán en Beirut

En otro orden, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

En un comunicado, el OIEA explica que fue informado por las autoridades iraníes de este ataque, el cuarto perpetrado contra la citada central desde el inicio de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Un miembro del personal de protección física de la planta falleció a causa de un fragmento del proyectil, y un edificio de la central “se vio afectado por la onda expansiva y los fragmentos”, indica la nota. “No se reportó un aumento en los niveles de radiación”, añadió el organismo con sede en Viena.

Una vista aérea en blanco y negro de una zona edificada, mostrando un objetivo marcado por un retículo en el centro

Su director general, el argentino Rafael Grossi, subrayó en el comunicado su profunda “preocupación por el incidente reportado”, al tiempo que reiteró su advertencia de que “las centrales nucleares o las zonas aledañas”, que pueden contener equipos de seguridad vitales, “nunca deben ser atacadas”.

Grossi reiteró su llamamiento a la “máxima moderación militar” en torno a las centrales nucleares.

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.

El general de brigada Hossein Mohebbi (der.) fue nombrado nuevo portavoz de la Guardia Revolucionaria por el enviado del líder supremo, Abdollah Haji-Sadeghi (izq.) (Créditos: Irán International)

El régimen iraní designó a un nuevo portavoz de la Guardia Revolucionaria

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní enfrenta un proceso de reorganización interna tras la muerte de su portavoz, en medio de la actual ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La agencia de noticias Fars informó que el militar Hosein Mohabi asumió de forma provisional la jefatura de la Subdirección de Relaciones Públicas y la vocería del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), luego del fallecimiento de Ali Mohamad Naini.

El nombramiento de Mohabi se realizó por orden de Hojatoleslam Haji Sadeghi, representante del Líder Supremo (Mojtaba Khamenei) en el cuerpo militar iraní. La designación responde al vacío dejado por Naini, cuya muerte fue confirmada por la Guardia Revolucionaria el pasado 20 de marzo y que fue descrita oficialmente como un “martirio”.

Poco después de conocerse la noticia, el Ejército de Israel reivindicó la autoría del fallecimiento de Naini. Las fuerzas israelíes difundieron en redes sociales el mensaje: “Eliminado”, y subrayaron que “el asesinato de Naini se suma a una serie de asesinatos de decenas de altos cargos del régimen en el marco de la operación”, en referencia a la ofensiva en curso junto con Estados Unidos.