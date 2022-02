Quién es el contador que puede incriminar a los jefes de Generación Zoe

Norman Ariel Próspero, el contador detenido.

Hay un imputado en ruta, quizás el hombre clave en toda esta trama, el sospechoso en silencio que nunca mostró su cara. Y si ese imputado habla, si dice lo que sabe, entonces Generación Zoe se derrumba.

Poco después de las 11 de la mañana de hoy, la división Antimafia de la Policía Federal entregó a la Policía de Córdoba a Norman Ariel Próspero, de 51 años, para que sea trasladado a la unidad UCA de detención en la capital cordobesa. Había sido detenido el viernes pasado en su departamento de la calle White en Buenos Aires por la PFA buscado por la fiscal Juliana Companys, que investiga a Generación Zoe en Villa María luego de que al menos tres víctimas denunciaran haber sido estafadas, lo que impulsó la caída de la organización acusada de regentear un esquema Ponzi masivo. Companys no solo pidió capturar a los jefes de Zoe en Villa María: también logró que Interpol declarara la captura internacional de Leonardo Cositorto, el jefe máximo del esquema, hoy prófugo, supuestamente en una isla del Caribe.

Detener a Próspero fue mucho más sencillo. La división Antimafia, que depende de la Superintendencia de Delitos Complejos, ya investigaba a Generación Zoe y se puso a disposición de la fiscal tras la explosión de la causa. Companys les ordenó chequear el domicilio del contador, y allí estaba. Entonces, se lo llevaron.

Los ganchos: Próspero tras ser arrestado por la Federal.

Companys planea indagar a Próspero la semana que viene y tiene las pruebas para hacerlo. En su expediente, Companys trazó una línea directa entre el contador con base en Buenos Aires y Claudio Álvarez, coach ontológico y líder de Zoe en Villa María, que sigue prófugo hasta hoy. Su aparición fue una sorpresa. Generación Zoe es también investigada en el fuero federal porteño, con una causa a cargo del juez Ariel Lijo. Próspero, al menos hasta el lunes, no se encontraba mencionado en este expediente.

Próspero, según pudo determinar la fiscal Companys, sería el contador de Generación Zoe no solo para los negocios de Villa María, sino para toda la trama.

Es un jugador distinto al resto en la trama del mayor esquema piramidal de la historia reciente. No se mostraba en Instagram abrazado a Cositorto en los eventos chillones de Zoe, no hablaba de coaching ontológico, no predicaba las glorias del líder Cositorto o su esquema de hacerse rico rápido, no reaccionó como víctima ante los supuestos “ataques” que resquebrajaron al conglomerado. Tiene una historia previa. Años atrás, tuvo un fallo adverso del Tribunal de Ética del Colegio de Contadores. No será su primera indagatoria, tampoco: Próspero ya había sido requerido por la Justicia federal porteña, en una causa iniciada en 2010 por el delito de falsedad ideológica.

Mientras tanto, de vuelta en Villa María, Companys ordenó siete nuevos allanamientos que resultaron en otras cuatro nuevas detenciones .

René Udrizar en las oficinas de Generación Zoe en Villa María.

Entre los nuevos arrestados se encuentra René Germán Udrizar, una de las figuras más visibles en la oficina de Zoe en la ciudad cordobesa, en la que llegaron a trabajar 35 personas según testigos. “Soy inversionista y estudiante de coaching ontológico. Mi misión es acompañar a las personas en su desarrollo personal y financiero”, aseguraba Udrizar, registrado en los rubros de remises y taxis de la AFIP. “¡La estamos rompiendo!”, comentaba a mediados del año pasado con un video que mostraba la oficina local. Claudio Álvarez y su madre, Silvia Fermani, continúan prófugos, acusados de ser los líderes de Zoe en la zona. También están incluidos en la lista Ivana Álvarez, hermana de Claudio, y su marido Silvio Schamne. Companys pidió la captura internacional para todos ellos.

Autoridades judiciales y de organismos de seguridad creen que “Max” Batista, número 2 de Zoe a nivel nacional, se encuentra prófugo en Holanda.

Este último martes por la mañana, Cositorto viralizó un nuevo mensaje desde la clandestinidad con su estrategia de salida: Zoe 2.0, que llegaría, según el líder, el 7 de marzo.

Video: las nuevas directivas de Cositorto.

“Equipo, muy buenos días para todos. Este mensaje es especial para toda la comunidad de Zoe. Estamos bajo una persecución lamentable, mediática, pagada, sistémica”, comenzó.

“Por eso, he tomado la decisión, en base a negociaciones que voy a tener en las últimas horas. Por suerte tenemos apoyo de diferentes lugares del exterior, organismos financieros, amigos, conocidos. Con lo cual vamos a generar una financiación y una puesta en marcha de Zoe 2.0 a partir del 7 de marzo”, siguió, sin especificar quién lo apoya.

Luego, dio sus directivas: “Les pido, no abran las oficinas hasta ese día. Tenemos dos semanas para hacer las presentaciones legales”, para “poner una mordaza” a quienes lo critican. También, instó a sus seguidores a seguir recaudando y sumando ahorristas con un “apalancamiento del 20 por ciento”.

Mientras tanto, en el Juzgado Comercial N°21, la firma que controla Perfumerías Kartún pidió que se ejecute una quiebra en contra de Cositorto por una deuda de 70 mil dólares en cheques sin fondos que arrastraba desde 1999 y por la cual se le había declarado la quiebra en 2004.

En 2006, la causa en contra del coach ontológico y presunto estafador fue cerrada ya que no se le encontró nada para liquidar, o al menos no tenía nada a su nombre,

